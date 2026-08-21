У людства залишилося три місяці: 60 років тому фізики передбачили кінець світу (фото)

Згідно з прогнозом, зробленим вченими понад шість десятиліть тому, до кінця світу залишилося зовсім небагато.

У 1960 році австралійський фізик Хайнц фон Ферстер та його колеги опублікували статтю, в якій йшлося про кінець світу — апокаліпсис було призначено на 13 листопада 2026 року. Вчені проаналізували 24 оцінки чисельності населення світу за майже 2000 років і виявили, що його зростання, ймовірно, прискорюється, пише Daily Mail.

Дані свідчать про те, що раніше для подвоєння чисельності населення планети були потрібні століття, проте тепер кожне прискорення насправді відбувається значно швидше. Ферстер вважав, що якщо ця тенденція збережеться, то час прискорення між подвоєннями населення зрештою скоротиться до нуля. Простіше кажучи, людство, по суті, прагнутиме до нескінченності, що є неможливим математичним кінцевим результатом — у результаті настане кінець світу.

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Автори зазначають, що їхні висновки аж ніяк не означають, що світ буквально зникне, проте існує точка, в якій продовження історичної тенденції призвело до результату, який не міг існувати в реальності. Фостер із колегами вважали, що їхні правнуки не помруть від голоду, по суті, "їх задушать".

Гарна новина: сучасні демографи не вважають це прогноз правдоподібним, оскільки темпи зростання населення Землі різко сповільнилися з 1960-х років. Це порушило тенденцію, яка, на думку Фостера та його колег, мала б зберегтися.

У статті фізиків під назвою "Судний день: п’ятниця, 13 листопада 2026 року" йдеться про те, що ця дата стане кінцем світу для людства, якщо до цього моменту чисельність населення Землі наблизиться до нескінченності. Зазначимо, що стаття була опублікована в 1960 році, коли на планеті проживало трохи більше 3 мільярдів людей. Сьогодні ця цифра, як відомо, становить близько 8,2 мільярда.

Текст статті "Судний день: п"ятниця, 13 листопада 2026 року" Фото: Khoisan

На папері чисельність населення тоді б прямувала до нескінченності, що стало б неможливою математичною межею, яку фізики назвали "кінцем світу" Фото: Khoisan

Однак сучасні дослідники зазначають, що щорічний темп зростання світового населення знизився з пікового значення приблизно 2,2 % у 1963 році до приблизно 0,84 % у 2026 році. Простіше кажучи, падіння склало 62 %. Для порівняння: за темпами 1960-х років населення подвоювалося б приблизно кожні 32 роки. За сьогоднішніх темпів подвоєння зайняло б приблизно 83 роки.

Так чи інакше, але дата кінця світу, названа Фостером та його колегами, наближається, а тому дослідження, проведене 60 років тому, знову з’явилося в соціальних мережах.

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