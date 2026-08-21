У человечества осталось три месяца: 60 лет назад физики спрогнозировали конец света (фото)

Согласно предсказанию, сделанному учеными более шести десятилетий назад, до конца света осталось совсем немного.

В 1960 году австралийский физик Хайнц фон Ферстер и его коллеги опубликовали статью, в которой говорилось о конце света — апокалипсис был назначен на 13 ноября 2026 года. Ученые изучили 24 оценки численности населения мира за почти 2000 лет и обнаружили, что его рост, вероятно, ускоряется, пишет Daily Mail.

Данные указывают на то, что раньше для удвоения численности населения планеты требовались столетия, однако теперь каждое ускорение на самом деле происходит значительно быстрее. Ферстер считал, если эта тенденция сохранится, то время ускорения между удвоениями населения в конце концов сократится до нуля. Проще говоря, человечество, по сути, будет стремиться к бесконечности, что является невозможным математическим конечным результатом — в результате, наступит конец света.

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Авторы отмечают, что их выводы вовсе не значат, что мир буквально исчезнет, однако существует точка, в которой продолжение исторической тенденции привело к результату, который не мог существовать в реальности. Фостер с коллегами считали, что их правнуки не умрут от голода, по сути, "их задушат".

Хорошие новости: современные демографы не считают предсказание правдоподобным, поскольку темпы роста населения Земли резко замедлили с 1960-х годов. Это нарушило тенденцию, которая, по мнению Фостера с коллегами, должна была сохраниться.

В статье физиков под названием "Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года" говорится, что эта дата станет концом света для человечества, если к этому моменту численность населения Земли приблизится к бесконечности. Отметим, что статья была опубликована в 1960 году, когда на планете проживало чуть более 3 миллиардов человек. Сегодня эта цифра, как известно, составляет около 8,2 миллиарда.

Текст статьи "Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года" Фото: Science

На бумаге численность населения тогда бы устремилась к бесконечности, что стало бы невозможным математическим пределом, который физики назвали "концом света" Фото: Science

Однако современные исследователи отмечают, что ежегодный темп роста мирового населения снизился пика примерно в 2,2% в 1963 году до примерно 0,84% в 2026 году. Проще говоря, падение составило 62%. Для сравнения, при темпах 1960-х годов население удваивалось бы примерно каждые 32 года. При сегодняшних темпах удвоение заняло бы примерно 83 года.

Так или иначе, а дата конца света, названная Фостером с коллегами, приближается, а потому исследование 60-летней давности вновь всплыло в социальных сетях.

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