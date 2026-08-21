Зловещий прогноз для человечества: площадь выжженной земли в Европе увеличится втрое

Новое тревожное исследование предупреждает, что площадь, пострадавшая от лесных пожаров на территории Европы, в будущем увеличится втрое.

Последние несколько десятилетий выдались не самими лучшими для человечества и планеты в целом: наблюдения показывают, что глобальная температура воздуха и океана значительно возросла, количество морского льда уменьшилось, а экстремальные волны жары стали более частыми и продолжительными. Новое исследование ученых озвучило не менее тревожный прогноз: площадь, опустошенная лесными пожарами в Европе, почти утроится уже к концу столетия, пишет Daily Mail.

Новое исследование было проведено командой из Потсдамского института исследований воздействия изменения климата и показало, что более жаркий и сухой климат приведет к тому, что пожары станут более частыми и распространенными в будущем.

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Ученые использовали компьютерное моделирование, которое прогнозирует, что в случае сценария высоких выбросов, когда страны не принимают мер по сокращению загрязнения, температура может подняться на 3,6°C выше доиндустриальных показателей, площадь выжженной лесными пожарами земли в Европе увеличится на 193%, достигнув 53 000 квадратных километров в год .

Ожидается, что это затронет большую часть Западной и Центральной Европы, а также Средиземноморье, где уже бушует рекордный сезон пожаров. Более того, ученые прогнозируют, что изменение климата в будущем приведет к возникновению пожаров в тех частях Европы, которые ранее не были затронуты крупными пожарами.

По словам соавтора исследования, доктора Кирстен Тонике, пожары во Франции, Испании и Греции показывают, как быстро жаркие, сухие и ветреные погодные условия могут истощить силы пожарных и их ресурсы.

В условиях изменения климата ситуация может достичь экстремальной точки, когда люди достигнут предела своих возможностей по предотвращению и борьбе с пожарами, когда они достигнут определенного размера.

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