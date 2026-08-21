Мільйони срібла та золота на борту: затонулий корабель Карла I знайдено через 400 років (фото)

Уламки затонулого корабля Карла I, який перевозив мільйони срібла та золота, нарешті було виявлено у шотландській річці через 400 років.

Королівський корабель, що затонув близько 400 років тому під час перевезення скарбів у вигляді мільйонів золота та срібла, нарешті був виявлений вченими у шотландській річці. Довгий час вчені вважали, що сам корабель і скарби на борту зникли назавжди, але тепер вчені заявили, що їм вдалося відшукати давно загублений королівський вантаж, пише Daily Mail.

Йдеться про корабель "Благословення Бернтісланда", який перекинувся під час шторму під час перетину затоки Ферт-оф-Форт з Файфа до Лейта в рамках коронаційного туру короля Карла I у липні 1633 року. Відомо, що на борту перебував вантаж у вигляді срібла та золота, який оцінювався у 100 000 фунтів стерлінгів. Для порівняння, сьогодні це еквівалентно приблизно 25,5 мільйонам доларів у сучасному світі.

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За словами дослідників, усі, крім двох із 35 пасажирів та членів екіпажу, потонули, а його дорогоцінний вантаж зник безслідно. Через мінливі та мулисті води затоки вчені тривалий час вважали, що "Благословення Бернтісланда" втрачено назавжди.

На щастя, виявилося, що це не так. Але завдяки досягненням сучасних технологій група дослідників вважає, що нарешті виявила давно загублений затонулий корабель разом із його цінним вантажем.

Автори стверджують, що їм вдалося виявити те, що, як припускають, є затонулим королівським кораблем. Очікується, що найближчим часом розпочнуться роботи з підйому предметів із затонулого судна.

Дослідники використовували сучасні георадари для пошуку під шаром мулу Фото: Wikipedia

Складні умови, погана видимість та обмеження на дайвінг у затоці Ферт-оф-Форт зробили пошуки "Благословення" у Бернтісленді надзвичайно складними. Ситуація також ускладнилася тим, що, як передбачалося, корабель був похований глибоко під естуарним мулом протягом сотень років.

Протягом останніх 30 років вчені ретельно обстежували приливну частину естуарію та виявили кераміку, шкіру для взуття та застібки від одягу. Втім, жоден із цих предметів не був однозначно ідентифікований як такий, що належав королівському кораблю. Однак тепер вчені використали нові підводні пошукові інструменти, і їм вдалося зробити дивовижне відкриття.

Під час дослідження вчені використовували підводний георадар, а також передові методи сканування, фізичне дослідження ділянки та вилучення деревини. У результаті вченим вдалося виявити останки корабля, які в іншому разі були б повністю приховані від інших методів пошуку. Точне походження корабля досі не підтверджено, але вчені вважають, що їм вдалося виявити королівський корабель, який затонув 400 років тому.

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