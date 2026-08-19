Виявлено найдивнішого жука на Землі: вчені ще ніколи не бачили таких вусиків, як у нього (фото)

У бурштині виявлено скам'янілого жука віком 100 мільйонів років — цей екземпляр має загадкову структуру, яку вчені раніше не зустрічали.

За мільярди років історії наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів, і деякі з них не перестають дивувати вчених. У недавньому дослідженні вчені виявили напрочуд добре збережену скам’янілість жука віком 100 мільйонів років — найцікавіше те, вона має повністю збережений світловипромінювальний орган, а також структуру, яку раніше вчені не зустрічали ні в жодного іншого жука, відомого науці, живого чи вимерлого, пише IFLScience.

Скам'янілість було виявлено в бурштині з Качина в М'янмі, і вона датується крейдяним періодом. Аналіз зразка показує, що він не тільки належить до ряду Coleoptera, до якого входять усі жуки, а й до вимерлого сімейства Cretophengodidae, схожого на світлячків та їхніх родичів. Зазначимо, що скам’янілість отримала назву Icaroramus perisi і, за словами вчених, є новим родом жуків-лампірид. Але крім здатності світитися з задньої частини тіла, дослідників найбільше заінтригували незвичайні вусики жука.

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Аналіз показує, що ці вусики мають 12 сегментів, при цьому кожен сегмент складається з двох пар так званих лам, або гілок, які мають різний вигляд у кожній парі. Автори зазначають, що ці 12-сегментні чотиригранні вусики представляють собою архітектуру вусиків, невідому серед сучасних і викопних жуків.

Реконструкція того, як міг виглядати цей жук

Вчені не знають напевно, але вважають, що ці добре розвинені вусики, ймовірно, використовувалися жуками для пошуку партнерів шляхом сприйняття хімічної комунікації через феромони в повітрі. Також існує ймовірність, що різні частини цих незвичайних вусиків дозволяли жуку розрізняти різні хімічні речовини та феромони.

Цікаво, що сучасні світлячки зазвичай мають прості вусики та світлові сигнали, тоді як у Icaroamus були складні вусики та світловипромінювальні органи. У результаті вчені припустили, що світло, ймовірно, могло використовуватися як захист від хижаків, а не для сигналізації партнеру чи залицянь.

Вік скам'янілості також свідчить про те, що на ранніх етапах еволюційної історії цих комах світлові сигнали та вусики для хімічного розпізнавання розвинулися за 100 мільйонів років до появи сучасних нам комах.

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