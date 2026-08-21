Миллионы серебра и золота на борту: затонувший корабль Карла I найден спустя 400 лет (фото)

Обломки затонувшего корабля Карла I, перевозившего миллионы серебра и золота, наконец-то обнаружены в шотландской реке спустя 400 лет.

Королевский корабль, затонувший около 400 лет назад во время перевозки сокровищ в виде миллионов золота и серебра, наконец был обнаружен учеными в шотландской реке. Долгое время ученые считали, что сам корабль и сокровища на борту исчезли навсегда, но теперь ученые заявили, что им удалось отыскать давно утерянный королевский груз, пишет Daily Mail.

Речь о корабле "Благословение Бернтисланда", который перевернулся во время шторма при пересечении залива Ферт-оф-Форт из Файфа в Лейт в рамках коронационного тура короля Карла I в июле 1633 года. Известно, что на борту находился груз в виде серебра и золота, который оценивался в 100 000 фунтов стерлингов. Для сравнения, сегодня это эквивалентно примерно в 25,5 миллионов долларов в современном мире.

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По словам исследователей, все, кроме двух из 35 пассажиров и членов экипажа, утонули, а его драгоценный груз исчез бесследно. Из-за изменчивых и илистых вод залива ученые долгое время считали, что "Благословение Бернтисланда" утеряно навсегда.

К счастью, оказалось, что это не так. Но благодаря достижениям современных технологий группа исследователей считает, что наконец-то обнаружила давно утерянный затонувший корабль вместе с его ценным грузом.

Авторы утверждают, что им удалось обнаружить то, что, как предполагается, является затонувшим королевским кораблем. Ожидается, что в ближайшее время будут начаты работы по извлечению предметов с затонувшего судна.

Исследователи использовали современные георадары для поиска под слоем ила Фото: Wikipedia

Сложные условия, плохая видимость и ограничения на дайвинг в заливе Ферт-оф-Форт сделали поиски "Благословения" в Бернтисленде крайне трудными. Ситуация также осложнилась тем, что предполагалось, будто корабль был погребен глубоко под эстуарным илом на протяжении сотен лет.

В последние 30 лет ученые прочесывали приливную часть эстуария и обнаружили керамику, обувную кожу и застежки от одежды. Впрочем, не один из них не был однозначно идентифицирован как принадлежавший королевскому кораблю. Однако теперь ученые использовали новые подводные поисковые инструменты и им удалось сделать удивительное открытие.

В ходе исследования ученые использовали подводный георадар, а также передовые методы сканирования, физическое исследование участка и извлечение древесины. В результате ученым удалось обнаружить останки корабля, которые в противном случае были бы полностью скрыты от других методов поиска. Точное происхождение корабля все еще не подтверждено, но ученые считают, что им удалось обнаружить королевский корабль, затонувший 400 лет назад.

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