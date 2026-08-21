Тайна самой загадочной геологической структуры всех времен разгадана: что не так с Большим каньоном
Образование одной из самых удивительных геологических структур Земли долгое время была покрыта тайной, но теперь ученые считают, что им удалось ее разгадать.
История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета претерпела множество изменений. Незадолго до того, как Земля погрузилась в свой самый сильный холодный период, суперконтинент Родиния распался. В процессе этого образовалась одна из самых удивительных геологических структур всех времен, пишет IFLScience.
Глубокие каньоны — это находка для геологов. Эти огромные стены обнажают слой за слоем горных пород, и в процессе раскрывают историю геологии района. Но порой в этих слоях отсутствует временной промежуток, когда породы очень разного возраста располагаются непосредственно друг с другом, но из промежуточных эпох ничего не остается. Эта особенность известна как "несогласие", и самый известный в мире пример находится в Большом каньоне.
По словам ученых, меньшие несогласия могут упускать из виду десятки миллионов лет, однако Большой каньон внезапно переходит от пород возрастом 1,7 миллиарда к породам возрастом 540 миллионов лет. Проще говоря, в истории каньона есть "вырванные страницы" длиной в 1,2 миллиарда лет.
Но это не единственное место, где это происходит. Некоторые геологи считают этот разрыв настолько распространенным, что называют его Великим несогласием, и предложили различные объяснения. Например, некоторые считают, что дело в экстремальной эрозии от ледников, покрывающих всю планету. Впрочем, другие оспаривают сам факт существования Великого несогласия.
Так или иначе, присутствие несогласия в Большом каньоне не вызывает сомнений и требует объяснений. Профессор Томас Гернон из Университета Саутгемптона относится к тем, кто считает, что причиной эрозии является мега-обрыв.
По мнению профессора Гернона, кора и верхняя мантия истончилась в месте образования рифта, приведшего к распаду Родинии, что создало температурный контраст и конвекцию в мантии планеты. Это породило мигрирующую волну, которая подняла части на поверхности. Затем вновь обнажившиеся породы фундамента подверглись эрозии — этим объясняется их отсутствие в летописи каньона.
Отметим, когда произошел распад Родинии, место, где сегодня находится Большой каньон, располагалось примерно в 500 километрах от континентального шельфа. Это примерно такое же расстояние, как обрывы Южной Африки и Бразилии от Южной Атлантики.
Авторы отмечают, что их работа предполагает, что тектоническое поднятие, связанное с континентальным рифтингом и распадом, создало как крутые склоны, так и возвышенности, обеспечив горный рельеф, который реки и ледники могли легко размывать.
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