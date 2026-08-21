Таємниця найзагадковішої геологічної структури всіх часів розкрита: що не так із Великим каньйоном

Утворення однієї з найдивовижніших геологічних структур Землі тривалий час залишалося загадкою, але тепер вчені вважають, що їм вдалося її розгадати.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років, і за цей час наша планета зазнала безліч змін. Незадовго до того, як Земля вступила у свій найсуворіший холодний період, суперконтинент Родінія розпався. У результаті цього утворилася одна з найдивовижніших геологічних структур усіх часів, пише IFLScience.

Глибокі каньйони — справжня знахідка для геологів. Ці величезні стіни оголюють шар за шаром гірських порід, і в процесі цього розкривають історію геології цього району. Але іноді в цих шарах відсутній часовий проміжок, коли породи дуже різного віку розташовуються безпосередньо одна біля одної, але з проміжних епох нічого не залишається. Ця особливість відома як "незгода", і найвідоміший у світі приклад знаходиться у Великому каньйоні.

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За словами вчених, менші розбіжності можуть не враховувати десятки мільйонів років, однак Великий каньйон раптово переходить від порід віком 1,7 мільярда до порід віком 540 мільйонів років. Простіше кажучи, в історії каньйону є "вирвані сторінки" тривалістю 1,2 мільярда років.

Але це не єдине місце, де це відбувається. Деякі геологи вважають цей розрив настільки поширеним, що називають його "Великою розбіжністю", і запропонували різні пояснення. Наприклад, дехто вважає, що причина полягає в екстремальній ерозії, спричиненій льодовиками, які вкривали всю планету. Втім, інші заперечують сам факт існування Великої розбіжності.

Так чи інакше, наявність розбіжностей щодо Великого каньйону не викликає сумнівів і вимагає пояснень. Професор Томас Гернон із Саутгемптонського університету належить до тих, хто вважає, що причиною ерозії є мегаобрив.

На думку професора Гернона, кора та верхня мантія потоншали в місці утворення рифту, що призвело до розпаду Родінії, що, у свою чергу, створило температурний контраст і конвекцію в мантії планети. Це породило мігруючу хвилю, яка підняла частини на поверхню. Потім породи фундаменту, що знову оголилися, зазнали ерозії — цим пояснюється їхня відсутність у літописі каньйону.

Зазначимо, що на момент розпаду Родінії місце, де сьогодні розташований Великий каньйон, знаходилося приблизно за 500 кілометрів від континентального шельфу. Це приблизно така сама відстань, як відстань від Південної Африки та Бразилії до Південної Атлантики.

Автори зазначають, що їхня робота ґрунтується на припущенні, що тектонічне підняття, пов’язане з континентальним рифтингом та розпадом, створило як круті схили, так і височини, сформувавши гірський рельєф, який річки та льодовики могли легко розмивати.

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