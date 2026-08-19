Открыт самый странный жук на Земле: ученые никогда не видели усиков, как у него (фото)

В янтаре обнаружен окаменелый жук возрастом 100 миллионов лет — экземпляр обладает загадочной структурой, которую ранее не встречали ученые.

За миллиарды лет истории наша планета успела стать домом для невероятного количества видов, и некоторые из них не перестают удивлять ученых. В недавнем исследовании ученые обнаружили удивительно хорошо сохранившуюся окаменелость жука возрастом 100 миллионов лет — наиболее любопытно то, он обладает полностью сохранившимся светоизлучающим органом, а также структурой, которую ранее ученые не встречали ни у одного другого жука, известного науке, живого или вымершего, пишет IFLScience.

Окаменелость была обнаружена в янтаре из Качина в Мьянме и относится к меловому периоду. Анализ образца показывает, что он не только принадлежит к отряду Coleoptera, в который входят все жуки, но и к вымершему семейству Cretophengodidae, похожему на светлячков и их родственников. Отметим, что окаменелость получила название Icaroramus perisi и, по словам ученых, представляет собой новый род жуков-лампирид. Но помимо способности светиться из задней части тела, исследователей больше всего заинтриговали необычные усики жука.

Відео дня

Анализ показывает, что эти усики имеют 12 сегментов, при этом каждый сегмент состоит из двух пар так называемых лам, или ветвей, которые выглядят по-разному в каждой паре. Авторы отмечают, что эти 12-сегментные четырехгранные усики представляют собой архитектуру усиков, неизвестную среди современных и ископаемых жуков.

Реконструкция того, как мог выглядеть этот жук

Ученые не знают наверняка, но считают, что эти хорошо развитые усики, вероятно, использовались жуками для поиска партнеров путем восприятия химической коммуникации через феромоны в воздухе. Также существует вероятность, что различные части этих необычных усиков позволяли жуку различать разные химические вещества и феромоны.

Интересно, что у современных светлячков обычно простые усики и световые сигналы, тогда как у Icaroamus были сложные усики и светоизлучающие органы. В результате ученые предположили, что свет, похоже, мог использоваться в качестве защиты от хищников, а не для сигнализации партнеру или ухаживаний.

Возраст окаменелости также свидетельствует о том, что на ранних этапах эволюционной истории этих насекомых световые сигналы и усики для химического распознавания развились за 100 миллионов лет до появления современных нам насекомых.

Другие новости науки