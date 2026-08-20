Таємниця загадкових плям в очах котів нарешті розгадана: вчені знайшли пояснення

Нове дослідження виявило залізо та бром у темних плямах рогівки у котів, що дає підказки щодо можливих причин цього болісного захворювання очей.

Темна пляма на оці котів може свідчити не лише про зміну кольору, а й бути ознакою захворювання. Йдеться про котячий секвестр рогівки — частина рогівки, прозорої передньої поверхні ока, некротизується, тобто тканина відмирає і стає темно-коричневою або чорною, пише Earth.com.

Це захворювання відоме ветеринарам уже багато років, але досі вчені до кінця не розуміли, чому воно виникає і що змушує пляму ставати такою темною. Раніше припускали, що ймовірними причинами можуть бути:

подразнення;

вірусна інфекція;

проблеми з тонким шаром рідини, що покриває око;

спадковий ризик.

Зазначимо, що це захворювання може спричиняти тривалий дискомфорт, а в найгірших випадках може вимагати хірургічного втручання для видалення ураженої ділянки. У новому дослідженні команда з Європейського університету в Єрусалимі розглянула некроз тканини на рогівці з іншої точки зору. Існували різні теорії щодо причин чорного забарвлення, зокрема пігментація, залізо або інші зміни. Але тепер вчені виявили два елементи, які відрізняють уражену тканину від здорової рогівки.

Відео дня

За словами співавтора дослідження Рона Офрі, вони разом із колегами досліджували тканини, взяті з 11 уражених очей у дев’яти котів. У двох котів захворювання вразило обидва ока, а здорові зразки було взято у чотирьох котів, яких було приспано з причин, не пов’язаних із проектом.

Зазначимо, що більшість уражених котів були сфінксами, перськими або британськими короткошерстими котами — ці породи відомі підвищеним ризиком захворювання. Розміри уражень становили від 1 до 8 міліметрів і досягали від 20% до 70% товщини рогівки.

Результати показали, що лише залізо та бром чітко відокремлювали пошкоджену тканину від здорової рогівки. Обидва елементи були присутні в темних ураженнях, але жоден із них не було виявлено в жодному контрольному зразку.

Вміст натрію, калію, хлориду, магнію, фосфору, кальцію, сірки та цинку не виявив явних відмінностей між групами. Це суперечить типовому накопиченню мінералів, яке зазвичай пов’язане зі збільшенням вмісту солей кальцію або фосфату.

Автори зазначають, що їхні результати відкривають новий напрям у дослідженні розвитку захворювання. Більше того, вважається, що в кінцевому підсумку ці результати можуть допомогти виявити нові діагностичні або терапевтичні мішені.

Інші новини науки