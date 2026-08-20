Тайна загадочных пятен в глазах кошек наконец разгадана: ученые нашли объяснение

Новое исследование обнаружило железо и бром в темных пятнах роговицы у кошек, что дает подсказки о том, чем может быть вызвано это болезненное заболевание глаз.

Темное пятно на глазу кошек может сигнализировать не только об изменении цвета, но также может быть сигналом о заболевании. Речь идет о кошачьем секвестре роговицы — часть роговицы, прозрачной передней поверхности глаза, некротизируется, то есть ткань отмирает и становится темно-коричневой или черной, пишет Earth.com.

Это заболевание известно ветеринарам уже много лет, но до сих пор ученые до конца не понимали, почему оно начинается и что заставляет пятно становиться таким темным. Ранее предполагалось, что вероятными причинами могут быть:

раздражение;

вирусная инфекция;

проблемы с тонким слоем жидкости, покрывающим глаз;

наследственный риск.

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Отметим, что заболевание может вызывать длительный дискомфорт, а в худших случаях может потребовать хирургического вмешательства для удаления поврежденного участка. В новом исследовании команда из Европейского университета в Иерусалиме рассмотрела некроз ткани на роговице с другой точки зрения. Существовали различные теории о причинах черного цвета, включая пигментацию, железо или другие изменения. Но теперь ученые выявили два элемента, которые отличают пораженную ткань от здоровой роговицы.

По словам соавтора исследования Рона Офри, они с коллегами исследовали ткани, взятые из 11 пораженных глаз у девяти кошек. У двух кошек заболевание поражало оба глаза, а здоровые образцы были взяты у четырех кошек, усыпленных по причинам, не связанным с проектом.

Отметим, что большинство пораженных кошек были сфинксами, персидскими или британскими короткошерстыми кошками — эти породы известны повышенным риском заболевания. Размеры поражений составляли от 1 до 8 миллиметров и достигали от 20% до 70% толщины роговичной ткани.

Результаты показали, что лишь железо и бром четко отделяли поврежденную ткань от здоровой роговицы. Оба элемента присутствовали в темных поражениях, но ни один из них не был обнаружен ни в одном контрольном образце.

Содержание натрия, калия, хлорида, магния, фосфора, кальция, серы и цинка не показало явных различий между группами. Это противоречит обычному накоплению минералов, которое обычно связано с увеличением содержания солей кальция или фосфата.

Авторы отмечают, что их результаты открывают новое направление в исследовании развития заболевания. Более того, считается, что в конечном итоге результаты могут помочь выявить новые диагностические или терапевтические мишени.

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