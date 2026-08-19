"Структура інопланетян": вчені пояснили дивну поведінку далекої зірки (фото)

Астрономи вважають, що розгадали загадку зірки Таббі, яка, як вважалося, оточена потенційною мегаструктурою інопланетян.

11 років тому дивна зміна яскравості зірки KIC 8462852, яка має неофіційну назву "зірка Таббі" і розташована на відстані 1480 світлових років від нас, здивувала вчених. Навіть з’явилися припущення, що світло зірки перекриває якась структура, створена інопланетянами. Але нове дослідження, опубліковане в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, дає зовсім інше пояснення дивної поведінки зірки, пише IFLScience.

У 2015 році астрономи виявили, що у зірки KIC 8462852 відбулося дивне зниження яскравості. Вчені з'ясували, що спостережувані зміни яскравості зірки занадто великі, занадто тривалі й занадто нерегулярні, щоб це можна було пояснити проходженням планет на тлі зірки.

Відео дня

Деякі астрономи припустили, що, можливо, світло зірки закриває неповна сфера Дайсона — гіпотетична інопланетна структура для збору енергії зірки. І ця ідея протягом 11 років була дуже популярною, хоча й не було жодних доказів того, що саме інопланетяни відповідальні за дивну поведінку зірки KIC 8462852.

Зірка KIC 8462852 у різних діапазонах світла Фото: Wikipedia

Автори нового дослідження ретельно вивчили зірку Таббі за допомогою наземних і космічних телескопів. Вони дійшли висновку, що у зірки є величезний супутник, який робить повний оберт за період від 1030 до 1368 днів. Вчені побачили, як якийсь масивний об’єкт змушує зірку "коливатися" під дією своєї гравітації.

Розрахунки показали, що маса цього об’єкта приблизно в 9 разів перевищує масу Юпітера, але, можливо, це значення ще вище. Це означає, що навколо зірки KIC 8462852 обертається гігантська планета. З іншого боку, з огляду на те, що об’єкти з масою понад 13 мас Юпітера вважаються коричневими карликами (це об’єкт, який народився як зірка, але в ядрі у нього не відбувається ядерний синтез водню), прихований супутник зірки KIC 8462852 може бути невдалою зіркою.

Але з такою орбітою таємничий супутник не міг безпосередньо спричиняти незвичайні зміни яскравості зірки KIC 8462852, стверджують вчені. Найімовірніше, рух цього об’єкта, планети чи коричневого карлика, міг змістити орбіти планетезималей (зародків планет), що призвело до їхнього зіткнення. А це, у свою чергу, спричинило появу хмар пилу, які закривають зірку. З іншого боку, об’єкт такого розміру міг би спрямовувати комети досить близько до зірки, щоб спричинити їхній розпад і тимчасово заблокувати її світло.

Інші новини науки