"Структура инопланетян": ученые объяснили странное поведение далекой звезды (фото)

Астрономы считают, что раскрыли загадку звезды Табби, которая, как считалось, окружена потенциальной мегаструктурой инопланетян.

11 лет назад странное изменение яркости звезды KIC 8462852, которая имеет неформальное название звезда Табби, расположенной в 1480 световых годах от нас, удивило ученых. Возникли даже предположения, что свет звезды перекрывает какая-то структура, созданная инопланетянами. Но новое исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, дает совсем другое объяснение странного поведения звезды, пишет IFLScience.

В 2015 году астрономы обнаружили, что у звезды KIC 8462852 появилось странное снижение яркости. Ученые выяснили, что наблюдаемые изменения яркости звезды слишком большие, слишком продолжительные и слишком нерегулярные, чтобы это можно было объяснить прохождением планет на фоне звезды.

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Некоторые астрономы предположили, что, возможно, свет звезды закрывает неполная сфера Дайсона – гипотетическая инопланетная структура для сбора энергии звезды. И эта идея в течение 11 лет была очень популярна, хотя и не было никаких доказательства того, что именно инопланетяне ответственны за странное поведение звезды KIC 8462852.

Звезда KIC 8462852 в разных диапазонах света Фото: Wikipedia

Авторы нового исследования провели тщательное изучение звезды Табби с помощью наземных и космических телескопов. Они пришли к выводу, что у звезды есть огромный компаньон, который совершает полный оборот за период от 1030 до 1368 дней. Ученые увидели, как некий массивный объект заставляет звезду "колебаться" под действием своей гравитации.

Расчеты показали, что масса этого объекта примерно в 9 раз больше массы Юпитера, но может быть это значение еще выше. Это значит, что вокруг звезды KIC 8462852 вращается гигантская планета. С другой стороны, учитывая то, что объекты с массой выше 13 масс Юпитера считаются коричневыми карликами (это объект, который родился как звезда, но в ядре у него не происходит ядерный синтез водорода), скрытый компаньон звезды KIC 8462852 может быть неудачной звездой.

Но с такой орбитой таинственный компаньон не мог напрямую вызывать необычные изменения яркости звезды KIC 8462852, говорят ученые. Скорее всего движение этого объекта, планеты или коричневого карлика, могло сместить орбиты планетезималей (зародыши планет), что привело к их столкновению. А оно вызвало появление облаков пыли, закрывающих звезду. С другой стороны, объект такого размера мог бы направлять кометы достаточно близко к звезде, чтобы вызвать их распад и временно заблокировать ее свет.

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