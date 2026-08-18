Пробігає по 10 км і стежить за водним балансом: фізик спостерігав за хом'ячком і виявив щось дивне

У недавньому дослідженні фізик почав відстежувати пересування свого хом'ячка за допомогою додатка і виявив, що тварина, ймовірно, б'є рекорди з бігу багатьох користувачів.

Фізик і завзятий бігун Тейс де Бак провів дивне, але дуже цікаве дослідження: вчений почав відстежувати пересування свого хом'ячка за допомогою додатка Strava — дані свідчать, що вихованець на ім'я Моллі, ймовірно, може побити рекорди багатьох інших користувачів додатка, пише IFLScience.

Зазначимо, що Strava — це додаток, у якому люди можуть фіксувати свої тренування, як правило, біг та їзду на велосипеді, ділитися цими даними з друзями та підтримувати один одного або змагатися між собою. Бігуни часто публікують GPS-карти своїх маршрутів, а деякі проявляють креативність і перетворюють вулиці на величезне полотно для малювання.

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Тепер фізик Тейс де Брас у рамках невеликого побічного проєкту вирішив почати відстежувати нічні пересування свого хом’ячка — вченому було цікаво, які відстані зможе подолати тварина.

Дослідження вимагало певних технічних знань: де Брас використовував чіп ESP32, підключений до датчика Холла, який він розмістив поруч із колесом. Фізик також використовував магніт, прикріплений до задньої частини колеса, який повідомляє ESP32 про завершення повного оберту. По суті, він видає мітку часу для кожного проходження магніту, яка зберігається в мережі.

Далі за допомогою скрипта на Python ці дані завантажуються у Strava, де у хом’ячка майже 15 тисяч підписників. Результати спостереження показали, що Моллі, насправді, бігає досить багато: акаунт фіксує близько 10 кілометрів щоночі. Однак це не одна безперервна пробіжка — маленька тваринка робить регулярні перерви, щоб підтримувати водний баланс.

Незважаючи на те, що Моллі зареєстрована на платформі зовсім недовго, вона з легкістю виконала серпневий челендж "100 км" і встановила особистий рекорд — 10,63 км за цілих 4 години 17 хвилин.

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