Відео у TikTok допомогло відкрити раніше невідомий вид: він живе під землею і ні на що не схожий

Цей вид мешкає глибоко під нашими ногами, тому вченим довелося пробурити кілька свердловин, щоб дістати хоча б один живий екземпляр.

Відео з незвичайною рибою, схожою на дощового черв’яка, опубліковане у TikTok, стало приводом для опису раніше невідомого виду. Ця істота — риба, яка не схожа на інших риб і, ймовірно, мешкає глибоко під землею у водоносних горизонтах. На жаль, це середовище існування значно ускладнює вивчення цих істот, пише IFLScience.

За словами авторів дослідження, у 2024 році вони натрапили на відео, опубліковане у TikTok. Відомо, що кадри були зняті в районі індійсько-непальського кордону; на них було показано крихітну, судячи з усього, стигобітна риба з невеликою кількістю меланіну та редукованими очима, яка вилізла зі свердловини, що використовується для доступу до ґрунтових вод із підземних водоносних горизонтів.

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З огляду на місце зйомки та той факт, що відео було знято у свердловині, вчені дійшли висновку, що на кадрах зображено абсолютно новий вид. Це спонукало вчених вирушити на пошуки та збір зразків цієї крихітної рибки у 2024 та 2025 роках на Індо-Гангській рівнині в Біхарі, Індія. Команда пробурила безліч свердловин, але зрештою їм вдалося здобути один живий зразок і два пошкоджені.

Вчені зазначають, що новий вид належить до родини Chaudhuriidae, також відомих як дощові черв’яки. Але ці риби не тільки схожі на дощових черв’яків, а й поводяться як вони. Вони входять до ширшої групи, до якої належать одні з найменш схожих на риб риб, відомих науці.

У нової риби очі значно зменшені, а шкіра не має жодного забарвлення Фото: Creative Commons

За словами вчених, до них належать болотні вугри, багато з яких мешкають не в прісноводних струмках, а в мулі та коренях, що їх оточують. Деякі особини були виявлені навіть під час риття нір у ґрунті на відстані близько 50 метрів від джерела води. Інші види, такі як цей нещодавно описаний, мешкають глибоко під землею у водоносних горизонтах — шарах водоносного матеріалу, що зазвичай складаються з тріщинуватих гірських порід, гравію та піску.

Таке середовище існування означає, що у таких видів є безліч цікавих пристосувань. Наприклад, у риб розвинулося довге тіло, схоже на вугра, вони втратили очі та позбулися будь-якого забарвлення — їм просто не потрібна жодна пігментація, коли вони живуть у вічній темряві. Новий вид також втратив ребра — припускається, що це пов’язано з необхідністю прокладати собі шлях між каменями під землею.

Звичка цих риб жити глибоко під землею також робить їх надзвичайно складними для вивчення. Часто їх витягують на поверхню лише під час сильних дощів, коли їх буквально вимиває з водоносних горизонтів, або через колодязі.

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