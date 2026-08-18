Видео в TikTok помогло открыть неизвестный ранее вид: живет под землей и ни на что не похоже

Вид обитает глубоко под нашими ногами, а потому ученым пришлось пробурить несколько скважин, чтобы заполучить хоть один живой экземпляр.

Видео с необычной рыбой, похожей на дождевого червя, опубликованное в TikTok, привело к описанию неизвестного ранее вида. Существо является рыбой, которая не похожа на других рыб и, вероятно, обитает глубоко под землей в водоносных горизонтах. Увы, эта среда обитания сильно затрудняет изучение этих существ, пишет IFLScience.

По словам авторов исследования, в 2024 году они наткнулись на видео, опубликованное в TikTok. Известно, что кадры были засняты в районе индийско-непальской границы, на которых была показана крошечная, по-видимому, стигобитная рыба с небольшим количеством меланина и редуцированными глазами, вылезшая из скважины, используемой для доступа к грунтовым водам из подземных водоносных горизонтов.

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Исходя из места съемки и того факта, что оно было снято в скважине, ученые пришли к выводу, что на кадрах представлен совершенно новый вид. Это побудило ученых отправиться на поиски и сбор образцов этой крошечной рыбки в 2024 и 2025 годах на Индо-Гангской равнине в Бихаре, Индия. Команда пробурила множество скважин, но в конце концов им удалось заполучить один живой образец и два поврежденных.

Ученые отмечают, что новый вид принадлежит к семейству Chaudhuriidae, также известных как дождевые черви. Но эти рыбы не только похожи на дождевых червей, но и ведут себя как они. Они входят в более широкую группу, в которую входят одни из рыб, наименее похожих на рыб, известных науке.

У новой рыбы сильно уменьшены глаза и отсутствует какой-либо цвет кожи Фото: Creative Commons

По словам ученых, к ним относятся болотные угри, многие из которых обитают не в пресноводных ручьях, а в иле и корнях, которые их окружают. Некоторые особи были обнаружены даже роющими норы в почве на расстоянии около 50 метров от источника воды. Другие виды, такие как этот недавно описанный, обитают глубоко под землей в водоносных горизонтах — слоях водоносного материала, обычно состоящие из трещиноватых горных пород, гравия и песка.

Подобная среда обитания означает, что у таких видов есть множество любопытных адаптаций. Например, у рыб развилось длинное, похожее на угря тело, они потеряли глаза и лишились какой-либо окраски — им просто не нужна никакая пигментация, когда они живут в вечной темноте. Новый вид также утратил ребра — предполагается, что это связано с необходимостью прокладывать себе путь между камнями под землей.

Привычка этих рыб жить глубоко под землей также делает их исключительно сложными для изучения. Часто их вытаскивают на поверхность только во время сильных дождей, когда их буквально вымывает из водоносных горизонтов, или через колодцы.

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