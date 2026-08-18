У южных китов есть уникальные "отпечатки пальцев": морские гиганты носят их на голове (фото)
Фото, сделанные учеными и наблюдателями за китами, помогают идентифицировать этих китообразных у побережья Патагонии с помощью уникальных мозолей.
Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, в том числе и китов. Ученые годами наблюдают за морскими гигантами, но как отличить двух отдельных южных китов (Eubalaena australis)? В недавнем исследовании ученые, похоже, нашли ответ, пишет Popular Science.
Подобно тому, как у людей есть уникальные отпечатки пальцев, у этих крупных усатых китов на голове есть характерные мозоли. Эти бугристые, приподнятые участки толстой кожи похожи на мозоли на наших ногах и, вероятно, также образуются от трения.
Исследователи обнаружили, что эти бугорки играют важную роль в проекте Программы исследования южных китов, в рамках которого исследователи делают аэрофотоснимки южных китов на полуострове Вальдес в Патагонии, Аргентина. Фото, сделанные с помощью дрона или самолета, помогают ученым выявлять новых или ранее известных особей, регистрировать их пол, возраст, состояние тела и наличие детенышей.
Полученную информацию ученые собирали в базу данных самого продолжительного в мире научного проекта по изучению китов, основанного на фотоидентификации. Отметим, что данные содержат информацию о более чем 5000 идентифицированных китах. Эти данные помогают ученым исследовать все аспекты, от репродуктивного успеха и численности популяции до их выживания
В 2016 году ученые также начали использовать информацию, полученную от гражданских ученых. За последние 10 лет ученые-любители, безусловно, внесли свой вклад за последние 10 лет. Гиды по наблюдению за китами предоставили более 460 000 фотографий, что позволило идентифицировать 278 новых китов и 122 ранее известных, которые не были официально зарегистрированы с помощью аэрофотосъемки.
Ученые отмечают, что еще одна проблема заключается в идентификации детенышей, поскольку их маленькие головы и еще развивающиеся мозоли недостаточно детализированы, особенно на старых аналоговых снимках. По этой причине большинство китов не идентифицируются в первый год жизни, что делает фотографии, сделанные с лодок, особенно ценными.
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