У южных китов есть уникальные "отпечатки пальцев": морские гиганты носят их на голове (фото)

Фото, сделанные учеными и наблюдателями за китами, помогают идентифицировать этих китообразных у побережья Патагонии с помощью уникальных мозолей.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, в том числе и китов. Ученые годами наблюдают за морскими гигантами, но как отличить двух отдельных южных китов (Eubalaena australis)? В недавнем исследовании ученые, похоже, нашли ответ, пишет Popular Science.

Подобно тому, как у людей есть уникальные отпечатки пальцев, у этих крупных усатых китов на голове есть характерные мозоли. Эти бугристые, приподнятые участки толстой кожи похожи на мозоли на наших ногах и, вероятно, также образуются от трения.

Узоры мозолей у южных гладких китов в юго-западной части Атлантического океана Фото: Instituto de Conservación de Ballenas

Исследователи обнаружили, что эти бугорки играют важную роль в проекте Программы исследования южных китов, в рамках которого исследователи делают аэрофотоснимки южных китов на полуострове Вальдес в Патагонии, Аргентина. Фото, сделанные с помощью дрона или самолета, помогают ученым выявлять новых или ранее известных особей, регистрировать их пол, возраст, состояние тела и наличие детенышей.

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Полученную информацию ученые собирали в базу данных самого продолжительного в мире научного проекта по изучению китов, основанного на фотоидентификации. Отметим, что данные содержат информацию о более чем 5000 идентифицированных китах. Эти данные помогают ученым исследовать все аспекты, от репродуктивного успеха и численности популяции до их выживания

Кит A2226 в младенческом возрасте, сфотографированный гидом по наблюдению за китами и фотографом Стивеном Джонсоном в 2007 году (вверху). Кит A2226 в детском возрасте, сфотографированный во время ежегодного аэрофотосъемочного обследования ICB в 2016 году. Фото: Instituto de Conservación de Ballenas

В 2016 году ученые также начали использовать информацию, полученную от гражданских ученых. За последние 10 лет ученые-любители, безусловно, внесли свой вклад за последние 10 лет. Гиды по наблюдению за китами предоставили более 460 000 фотографий, что позволило идентифицировать 278 новых китов и 122 ранее известных, которые не были официально зарегистрированы с помощью аэрофотосъемки.

Ученые отмечают, что еще одна проблема заключается в идентификации детенышей, поскольку их маленькие головы и еще развивающиеся мозоли недостаточно детализированы, особенно на старых аналоговых снимках. По этой причине большинство китов не идентифицируются в первый год жизни, что делает фотографии, сделанные с лодок, особенно ценными.

Эспума в годовалом возрасте, сфотографированная капитаном Рафаэлем Бенегасом в 1995 году (слева). Эспума во взрослом возрасте, сфотографированная командой Siguiendo Ballenas во время установки спутниковых меток в 2017 году (справа). Фото: Instituto de Conservación de Ballenas

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