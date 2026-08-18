Південні кити мають унікальні "відбитки пальців": ці морські гіганти мають їх на голові (фото)

Фотографії, зроблені вченими та спостерігачами за китами, допомагають ідентифікувати цих китоподібних біля узбережжя Патагонії за допомогою унікальних мозолів.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема й китів. Вчені роками спостерігають за морськими гігантами, але як відрізнити двох окремих південних китів (Eubalaena australis)? У недавньому дослідженні вчені, схоже, знайшли відповідь, пише Popular Science.

Так само, як у людей є унікальні відбитки пальців, у цих великих вусатих китів на голові є характерні мозолі. Ці горбисті, підняті ділянки товстої шкіри схожі на мозолі на наших ногах і, ймовірно, також утворюються внаслідок тертя.

Візерунки мозолів у південних гладких китів у південно-західній частині Атлантичного океану Фото: Instituto de Conservación de Ballenas

Дослідники виявили, що ці горбки відіграють важливу роль у проєкті "Програма дослідження південних китів", у рамках якого вчені роблять аерофотознімки південних китів на півострові Вальдес у Патагонії, Аргентина. Фотографії, зроблені за допомогою дрона або літака, допомагають вченим виявляти нових або раніше відомих особин, реєструвати їхню стать, вік, стан тіла та наявність дитинчат.

Відео дня

Отриману інформацію вчені збирали в базу даних найтривалішого у світі наукового проєкту з вивчення китів, що ґрунтується на фотоідентифікації. Зазначимо, що дані містять інформацію про понад 5000 ідентифікованих китів. Ці дані допомагають вченим досліджувати всі аспекти — від репродуктивного успіху та чисельності популяції до їхнього виживання

Кит A2226 у дитинстві, сфотографований гідом із спостереження за китами та фотографом Стівеном Джонсоном у 2007 році (вгорі). Кит A2226 у підростаючому віці, сфотографований під час щорічного аерофотозйомкового обстеження ICB у 2016 році. Фото: Instituto de Conservación de Ballenas

У 2016 році вчені також почали використовувати інформацію, отриману від науковців-аматорів. За останні 10 років науковці-аматори, безперечно, зробили свій внесок. Гіди зі спостереження за китами надали понад 460 000 фотографій, що дозволило ідентифікувати 278 нових китів та 122 раніше відомі, які не були офіційно зареєстровані за допомогою аерофотозйомки.

Вчені зазначають, що ще одна проблема полягає в ідентифікації дитинчат, оскільки їхні маленькі голови та мозолі, що ще розвиваються, недостатньо чітко видно, особливо на старих аналогових знімках. З цієї причини більшість китів не ідентифікуються у перший рік життя, що робить фотографії, зроблені з човнів, особливо цінними.

Еспума у віці одного року, сфотографована капітаном Рафаелем Бенегасом у 1995 році (ліворуч). Еспума у дорослому віці, сфотографована командою Siguiendo Ballenas під час встановлення супутникових міток у 2017 році (праворуч). Фото: Instituto de Conservación de Ballenas

Інші новини науки