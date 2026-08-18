Крупнейшие животные Земли вернулись в Атлантический океан: полвека тому люди истребили их

Хорошие новости для науки и океана — синие киты и финвалы наконец вернулись в воды, где в прошлом китобойный промысел истребил их.

Синие киты и финвалы — два крупнейших вида китов на Земле, однако в прошлом, во время китобойного промысла, люди истребили их во многих водах, где в прошлом морские гиганты процветали. Восстановление популяций этих видов происходит чрезвычайно медленно, но теперь у ученых есть хорошие новости: синие киты финвалы стали чаще появляться в юго-восточной части Атлантического океана, что свидетельствует об осторожном восстановлении популяции после десятилетий коммерческого китобойного промысла, пишет Earth.com.

По словам ученых, наблюдения и выбросы на берег у берегов Намибии и западного побережья Южной Африки теперь указывают на то, что оба вида стали чаще появляться в юго-восточной части Атлантического океана. Впрочем, рост численности может отражать как увеличение популяции, так и усиление наблюдений в открытом море.

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В период с 1913 по 1978 год коммерческие китобои уничтожили около 350 000 синих китов и 725 000 финвалов, что значительно повлияло на численность обоих видов. Антарктические синие киты по-прежнему составляют всего около 3% от своей популяции до начала китобойного промысла, при этом ежегодный прирост оценивается в 5-8% процентов. У финвалов дела обстоят немного лучше — сегодня популяция достигла минимум 30% от популяции до начала китобойного промысла. Ежегодный прирост оценивается в 4-5%.

По словам ведущего автора исследования, доктора Бриджит Джеймс из Кейптаунского университета, результаты их с коллегами работы предоставляют важные доказательства того, что эти гиганты океана медленно восстанавливаются после разрушительного воздействия китобойного промысла 20-го века.

В ходе исследования ученые объединили опубликованные отчеты, записи в базах данных, данные о выбросах на берег и наблюдения, сделанные в ходе других работ с мая 1964 года по март 2025 года. Поскольку финвалы могут быть похожи на другие крупные виды, команда включила только данные, подтвержденные наблюдателем или фотографиями.

Исторические данные о китобойном промысле предполагают, что юго-восточная часть Атлантического океана, вероятно, когда-то была важным местом размножения как синих китов, так и финвалов. Однако до сих пор у нас было очень мало достоверной информации об их боле позднем присутствии в этом регионе.

В общей сложности ученым удалось обнаружить 12 подтвержденных случаев наблюдения синих китов, один случай выброса на берег и пять дополнительных опубликованных записей. Восемь наблюдений произошли в Намибии, а четыре — у берегов Южной Африки. Среди намибийских наблюдений были два детеныша длиной менее 10 метров, а в одной записи из Южной Африки фигурировали мать и детеныш.

Эти наблюдения подтверждают идею о месте размножения, но небольшое общее количество не позволяет сделать окончательный вывод. Большинство наблюдений синих китов произошло с октября по декабрь, другие случаи зафиксированы в январе, марте и апреле. Это соответствует записям подводных звуков, связанных с миграцией, но такое небольшое количество записей не позволяет определить надежную сезонную закономерность. Отметим что наблюдения все еще являются редкими, но происходят чаще, чем в другие годы — ученые считают, что киты наконец-то возвращаются в места обитания, где ранее люди истребили их.

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