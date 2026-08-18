Найбільші тварини Землі повернулися в Атлантичний океан: півстоліття тому люди винищили їх

Гарні новини для науки та океану — сині кити та фінвали нарешті повернулися у води, де в минулому китобійний промисел їх винищив.

Сині кити та фінвали — два найбільші види китів на Землі, проте в минулому, під час китобійного промислу, люди винищили їх у багатьох водах, де колись ці морські гіганти процвітали. Відновлення популяцій цих видів відбувається надзвичайно повільно, але тепер у вчених є хороші новини: сині кити та фінвали стали частіше з’являтися в південно-східній частині Атлантичного океану, що свідчить про обережне відновлення популяції після десятиліть комерційного китобійного промислу, пише Earth.com.

За словами вчених, спостереження та викиди на берег біля берегів Намібії та західного узбережжя Південної Африки тепер свідчать про те, що обидва види стали частіше з’являтися у південно-східній частині Атлантичного океану. Втім, зростання чисельності може свідчити як про збільшення популяції, так і про посилення спостережень у відкритому морі.

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У період з 1913 по 1978 рік комерційні китобої знищили близько 350 000 синіх китів і 725 000 фінвалів, що суттєво вплинуло на чисельність обох видів. Антарктичні сині кити, як і раніше, становлять лише близько 3% від своєї популяції до початку китобійного промислу, при цьому щорічний приріст оцінюється в 5–8%. У фінвалів ситуація дещо краща — сьогодні популяція досягла щонайменше 30 % від чисельності до початку китобійного промислу. Щорічний приріст оцінюється в 4–5 %.

За словами провідної авторки дослідження, докторки Бріджит Джеймс із Кейптаунського університету, результати їхньої спільної з колегами роботи надають важливі докази того, що ці гіганти океану повільно відновлюються після руйнівного впливу китобійного промислу 20-го століття.

У ході дослідження вчені об’єднали опубліковані звіти, записи в базах даних, дані про викиди на берег та спостереження, зроблені в ході інших досліджень з травня 1964 року по березень 2025 року. Оскільки фінвали можуть бути схожими на інші великі види, команда включила лише дані, підтверджені спостерігачем або фотографіями.

Історичні дані про китобійний промисел дають підстави припускати, що південно-східна частина Атлантичного океану, ймовірно, колись була важливим місцем розмноження як синіх китів, так і фінвалів. Однак досі ми мали дуже мало достовірної інформації про їхню пізнішу присутність у цьому регіоні.

Загалом вченим вдалося виявити 12 підтверджених випадків спостереження за синіми китами, один випадок викидання на берег та п’ять додаткових опублікованих записів. Вісім спостережень відбулися в Намібії, а чотири — біля берегів Південної Африки. Серед намібійських спостережень було два дитинчата довжиною менше 10 метрів, а в одному записі з Південної Африки фігурували мати та дитинча.

Ці спостереження підтверджують гіпотезу про місце розмноження, але невелика загальна кількість не дозволяє зробити остаточний висновок. Більшість спостережень синіх китів припадає на період з жовтня по грудень, інші випадки зафіксовано в січні, березні та квітні. Це відповідає записам підводних звуків, пов’язаних із міграцією, але така невелика кількість записів не дозволяє визначити надійну сезонну закономірність. Зазначимо, що спостереження все ще є рідкісними, але відбуваються частіше, ніж в інші роки — вчені вважають, що кити нарешті повертаються до місць проживання, де раніше люди їх винищили.

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