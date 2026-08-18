Бегает по 10 км и следит за водным балансом: физик следил за хомячком и обнаружил нечто странное

В недавнем исследовании физик начал отслеживать передвижения своего хомячка с помощью приложения и обнаружил, что животное, вероятно, бьет беговые рекорды многих из пользователей.

Физик и заядлый бегун Тейс де Бак провел странное, но весьма увлекательно исследование: ученый начал отслеживать передвижения своего хомячка с помощью приложения Strava — данные указывают, что питомец, по имени Молли, вероятно, может побить рекорды множества других пользователей приложения, пишет IFLScience.

Отметим, что Strava — приложение, в котором люди могут регистрировать свои тренировки, как правило бег и езда на велосипеде, делиться этой активностью с друзьями и поддерживать или соревноваться друг с другом. Бегуны часто публикуют GPS-карты своих маршрутов, а некоторые проявляют креативность и превращают улицы в огромный холст для рисования.

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Теперь физик Тейс де Брас в качестве небольшого побочного проекта решил начать отслеживать ночные перемещения своего хомячка — ученому было любопытно, какие расстояния сможет преодолеть животное.

Исследование требовало некоторых технических знаний: де Брас использовал чип ESP32, подключенный к датчику Холла, который он расположил рядом с колесом. Физик также использовал магнит, прикрепленный к задней части колеса, который сообщает ESP32, когда завершен полный оборот. По сути, он выдает метку времени для каждого прохождения магнита, которая сохраняется в сети.

Далее с помощью скрипта на Python эти данные загружаются в Strava, где у хомячка почти 15 тысяч подписчиков. Результаты наблюдения показали, что Молли, на самом деле, бегает довольно много: аккаунт регистрирует около 10 километров каждую ночь. Однако это не одна непрерывная пробежка, маленький зверек делает регулярные перерывы, чтобы поддерживать водный баланс.

Несмотря на то, что Молли находится на платформе совсем недолго, она легко выполнила августовский челлендж "100 км" и установила личный рекорд — 10,63 км за достойные 4 часа 17 минут.

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