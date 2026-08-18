Найнебезпечніше місце в океані: кожні 62 хвилини біля берегів Індонезії у воду скидають бомбу

Спостереження показують, що у водах біля узбережжя Індонезії щогодини в океан скидають бомбу — це знищує коралові рифи.

Океан покриває більшу частину планети і є домівкою для неймовірної кількості видів. Це місце мало б залишатися безпечним притулком для морських мешканців, однак дослідники щойно виявили одну з найнебезпечніших точок у світовому океані — місце біля узбережжя Індонезії, де кожні 62 хвилини у воду скидають бомбу. Це знищує місцеві коралові рифи, пише IFLScience.

Вчені вважають, що тепер нові технології можуть допомогти покласти край "риболовлі з використанням вибухівки". Зазначимо, що риболовля з використанням вибухівки заборонена в деяких частинах земної кулі й передбачає застосування вибухівки для більш масштабного знищення та вилову великої кількості риби. На жаль, у деяких випадках морським екосистемам можуть знадобитися десятиліття для відновлення.

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У новому дослідженні вчені використали підводні записи, що дозволило кількісно оцінити масштаби риболовлі з використанням вибухівки в Індо-Тихоокеанському регіоні, продемонструвавши, що вона відбувається з руйнівною швидкістю. За словами морського біолога, доктора Бена Вільямса, ця інформація може допомогти природоохоронцям заохочувати сталі альтернативи.

Новий підхід до моніторингу коралових рифів в Індо-Тихоокеанському регіоні показав, що їх піддають бомбардуванням із частотою, еквівалентною одному випадку кожні 62 хвилини. Зазначимо, що новий підхід передбачає використання мікрофонів та моделі машинного навчання для виявлення випадків бомбардування на великій території океану.

Кораловий риф, відновлений після використання методу риболовлі з використанням вибухівки Фото: The Ocean Agency/Ocean Image Bank

За словами вчених, вибухова риболовля полягає у киданні вибухівки у водойму. Наступний вибух вбиває будь-яку рибу поблизу, забезпечуючи швидкий улов, але також руйнує підводний ландшафт. Коралові рифи становлять менше 1% океанського дна, але, з іншого боку, вони підтримують понад 25% морських видів. Їхній стан є основою для формування цілих харчових ланцюгів, але достатньо однієї бомби, щоб знищити їх.

Доктор Вільямс зазначає, що відновлення рибних запасів після вибухового вилову може тривати десятиліття. Це призводить до того, що рибальські громади стають дедалі вразливішими, і, хоча заборони існують, їх дуже важко дотримуватися.

Щоб вирішити цю проблему, група британських та індонезійських вчених поставила собі за мету розробити надійний метод виявлення того, коли і де для риболовлі використовуються вибухові речовини. Вчені пропонують розмістити підводні мікрофони по всьому архіпелагу Спермонде в Індонезії.

Ці мікрофони фіксували звуки, що лунали зі здорового коралового рифу, а також звуки вибухів бомб на площі не менше 900 квадратних кілометрів. Дослідники підрахували, що ця площа охоплює трохи більше 100 квадратних кілометрів рифів.

Далі вчені застосували алгоритм машинного навчання для виявлення випадків використання вибухівки, отримавши вражаючі результати. Мікрофони зафіксували 3570 вибухів бомб за 3650 годин аудіозапису. У масштабі цілого року це еквівалентно 8500 скиданням бомб, або одному вибуху кожні 62 хвилини. Вчені вважають, що такий рівень бомбардувань може призвести до руйнування коралових рифів на площі до 0,17 квадратних кілометрів на рік. Для порівняння: за три роки ця територія досягла б розмірів, порівнянних із Ватиканом.

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