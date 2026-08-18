Самая опасная точка в океане: каждые 62 минуты у берегов Индонезии в воду сбрасывают бомбу

Наблюдения показывают, что в водах у побережья Индонезии каждый час в океан сбрасывают бомбу — это уничтожает коралловые рифы.

Океан покрывает большую часть планеты и является домом для невероятного количества видов. Это место должно было бы оставаться безопасным домом для морских обитателей, однако исследователи только что обнаружили одну из самых опасных точек в мировом океане — место у побережья Индонезии, где каждые 62 минуты в воду сбрасывают бомбу. Это уничтожает местные коралловые рифы, пишет IFLScience.

Ученые считают, что теперь новые технологии могут помочь положить конец "рыбалке с использованием взрывчатки". Отметим, что рыбалка с использованием взрывчатки запрещена в некоторых частях земного шара и предполагает использование взрывчатки для большего уничтожения и вылова большого количества рыбы. Увы, в некоторых случаях морским экосистемам могут потребоваться десятилетия для восстановления.

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В новом исследовании ученые использовали подводные записи, что позволило количественно оценить масштабы рыбалки с использованием взрывчатки в Индо-Тихоокеанском регионе, показывая, что она происходит с разрушительной скоростью. По словам морского биолога, доктора Бена Уильямса, эта информация может помочь защитникам природы поощрять устойчивые альтернативы.

Новый подход к мониторингу коралловых рифов в Индо-Тихоокеанскому регионе показал, что их подвергают бомбардировкам с частотой, эквивалентной одному случаю каждые 62 минуты. Отметим, что новый подход предполагает использование микрофонов и модели машинного обучения для обнаружения событий бомбардировки на обширной территории океана.

Коралловый риф, восстановленный после использования бомбовой ловли рыбы Фото: The Ocean Agency/Ocean Image Bank

По словам ученых, взрывная рыбалка предполагает бросание взрывчатки в водоем. Последующий удар убивает любую рыбу поблизости, обеспечивая быстрый улов, но также разрушает подводный ландшафт. Коралловые рифы составляют менее 1% океанского дна, но с другой стороны они поддерживают более 25% морских видов. Их здоровье является основой для построения целых пищевых цепей, но достаточно одной бомбы, чтобы уничтожить их.

Доктор Уильямс отмечает, что восстановление рыб после взрывной рыбалки может занять десятилетия. Это приводит к тому, что рыболовецкие сообщества становятся все более уязвимыми, и, хотя запреты существуют, их очень трудно соблюдать.

Чтобы решить проблему, группа британских и индонезийских ученых поставила перед собой задачу разработать надежный метод обнаружения того, когда и где для рыбалки используется взрывчатка. Ученые предлагают разместить подводные микрофоны по всему архипелагу Спермонде в Индонезии.

Эти микрофоны улавливали звуки, издаваемые здоровым коралловым рифом, а также звуки взрывов бомб на площади не менее 900 квадратных километров. Исследователи подсчитали, что эта площадь включает чуть более 100 квадратных километров рифов.

Далее ученые использовали алгоритм машинного обучения для идентификации случаев использования взрывчатки, получив поразительные результаты. Микрофоны зафиксировали 3570 взрывов бомб за 3650 часов аудиозаписи. В масштабе целого года это эквивалентно 8500 сбросам бомб, или одному взрыву каждые 62 минуты. Ученые считают, что такой уровень бомбардировок может привести к разрушению коралловых рифов на площади до 0,17 квадратных километров в год. Для сравнения, за три года территория достигла бы масштабов, сопоставимых с Ватиканом.

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