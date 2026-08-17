149 років тому поблизу Марса виявили "страх" і "жах": планета намагається їх знищити (фото)

17 серпня 1877 року астроном Асаф Холл відкрив супутник Марса Фобос. Пізніше того ж року він відкрив і другий супутник — Деймос.

149 років тому американський астроном Асаф Холл вперше виявив, що у Марса є два супутники. Перший, більший супутник, Фобос, було виявлено 17 серпня 1877 року, а другий супутник, Деймос, був виявлений трохи пізніше того ж року. Астрономи досі сперечаються про те, як з’явилися ці супутники. При цьому вважається, що Марс знищить щонайменше один із них, пише EarthSky.

Планету Марс було названо на честь бога війни з давньоримської міфології. У давньогрецькій міфології цей бог мав ім’я Арес. У нього було двоє синів: Фобос, що в перекладі з давньогрецької означає "страх", і Деймос, що в перекладі означає "жах". Саме через це два супутники Марса отримали саме такі назви.

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Фобос Фото: NASA

І Фобос, і Деймос за формою нагадують картоплину. Оскільки це не сферичні тіла, вказують їхні середні діаметри. У Фобоса він становить 22,5 кілометра, а у Деймоса — 12,4 кілометра. Для порівняння: діаметр нашого Місяця становить 3475 км. Оскільки супутники Марса мають низьку гравітацію, вони не змогли набути круглої форми.

Деймос Фото: solar-system

Вже кілька десятиліть астрономи сперечаються щодо походження супутників Марса, які більше схожі на астероїди, ніж на Місяць, що обертається навколо Землі. Одні вчені вважають, що це астероїди, які в далекому минулому Марс притягнув до себе своєю гравітацією. Інші вважають, що це уламки Марса, викинуті з планети під час удару по Марсу великого космічного об’єкта.

У 1971 році за допомогою космічного апарата "Марінер-9" вчені вперше отримали знімки поверхні Фобоса. Як і очікувалося, вона була вкрита численними невеликими кратерами. Але один кратер виділяється на тлі інших, адже має діаметр приблизно 9 кілометрів. Він називається Стікні й названий на честь Анжеліни Стікні, дружини Асафа Холла.

Кратер Стікні, фото зроблено з супутника Mars Reconnaissance Orbiter Фото: solar-system

Астрономи вже давно знають, що Фобос неминуче буде знищений гравітацією Марса. Справа в тому, що він поступово наближається до планети і зрештою буде розірваний на частини. У результаті навколо Марса утвориться кільце з уламків.

Порівняння розмірів Фобоса та Деймоса Фото: solar-system

Деякі астрономи вважають, що насправді протягом кількох мільярдів років Фобос уже розпадався на частини й утворював кільце навколо Марса. Але потім під дією гравітації уламки знову згуртувалися, і ми бачимо чергову версію Фобоса, яка, ймовірно, відрізняється від попередніх.

На відео вище можна побачити Фобос і Деймос такими, якими вони виглядають з поверхні Марса. Відео було створено на основі знімків марсохода Curiosity.

Фобос робить повний оберт навколо Марса за 7 годин 39 хвилин. Це приблизно в 3 рази швидше, ніж обертання Червоної планети навколо своєї осі. Тому на марсіанському небі Фобос сходить на заході й заходить на сході.

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