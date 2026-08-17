149 років тому поблизу Марса виявили "страх" і "жах": планета намагається їх знищити (фото)
17 серпня 1877 року астроном Асаф Холл відкрив супутник Марса Фобос. Пізніше того ж року він відкрив і другий супутник — Деймос.
149 років тому американський астроном Асаф Холл вперше виявив, що у Марса є два супутники. Перший, більший супутник, Фобос, було виявлено 17 серпня 1877 року, а другий супутник, Деймос, був виявлений трохи пізніше того ж року. Астрономи досі сперечаються про те, як з’явилися ці супутники. При цьому вважається, що Марс знищить щонайменше один із них, пише EarthSky.
Планету Марс було названо на честь бога війни з давньоримської міфології. У давньогрецькій міфології цей бог мав ім’я Арес. У нього було двоє синів: Фобос, що в перекладі з давньогрецької означає "страх", і Деймос, що в перекладі означає "жах". Саме через це два супутники Марса отримали саме такі назви.
І Фобос, і Деймос за формою нагадують картоплину. Оскільки це не сферичні тіла, вказують їхні середні діаметри. У Фобоса він становить 22,5 кілометра, а у Деймоса — 12,4 кілометра. Для порівняння: діаметр нашого Місяця становить 3475 км. Оскільки супутники Марса мають низьку гравітацію, вони не змогли набути круглої форми.
Вже кілька десятиліть астрономи сперечаються щодо походження супутників Марса, які більше схожі на астероїди, ніж на Місяць, що обертається навколо Землі. Одні вчені вважають, що це астероїди, які в далекому минулому Марс притягнув до себе своєю гравітацією. Інші вважають, що це уламки Марса, викинуті з планети під час удару по Марсу великого космічного об’єкта.
У 1971 році за допомогою космічного апарата "Марінер-9" вчені вперше отримали знімки поверхні Фобоса. Як і очікувалося, вона була вкрита численними невеликими кратерами. Але один кратер виділяється на тлі інших, адже має діаметр приблизно 9 кілометрів. Він називається Стікні й названий на честь Анжеліни Стікні, дружини Асафа Холла.
Астрономи вже давно знають, що Фобос неминуче буде знищений гравітацією Марса. Справа в тому, що він поступово наближається до планети і зрештою буде розірваний на частини. У результаті навколо Марса утвориться кільце з уламків.
Деякі астрономи вважають, що насправді протягом кількох мільярдів років Фобос уже розпадався на частини й утворював кільце навколо Марса. Але потім під дією гравітації уламки знову згуртувалися, і ми бачимо чергову версію Фобоса, яка, ймовірно, відрізняється від попередніх.
На відео вище можна побачити Фобос і Деймос такими, якими вони виглядають з поверхні Марса. Відео було створено на основі знімків марсохода Curiosity.
Фобос робить повний оберт навколо Марса за 7 годин 39 хвилин. Це приблизно в 3 рази швидше, ніж обертання Червоної планети навколо своєї осі. Тому на марсіанському небі Фобос сходить на заході й заходить на сході.
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