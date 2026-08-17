У 3 рази більше за нашу галактику: чорна діра викидає енергію на 300 000 світлових років (фото)

Астрономи вперше виявили, що надмасивні чорні діри мають значний вплив на космічне середовище навіть далеко за межами своїх галактик.

Надмасивні чорні діри відомі тим, що поглинають матерію. Однак дослідження, опубліковане в журналі Nature Astronomy, показує, що вони можуть випромінювати величезні обсяги енергії, які поширюються на сотні тисяч світлових років у космосі. Це відкриття свідчить про те, що надмасивні чорні діри впливають на космічне середовище навіть за межами галактик, у яких вони знаходяться, пише Space.

Чорні діри відомі тим, що поглинають матерію, але вони також викидають газ у вигляді потужних вітрів, і ці вітри переносять енергію. Раніше вважалося, що ці вітри зосереджені всередині галактик, де розташована надмасивна чорна діра, але виявилося, що це не так. Вчені вперше виявили, що центральні надмасивні чорні діри впливають на космічне середовище навіть далеко за межами своїх галактик.

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Астрономи використали космічний телескоп XRISM для дослідження квазара H1821+643, який розташований у центрі галактики діаметром приблизно 30 000 світлових років на відстані приблизно 3,4 млрд світлових років від нас. Квазари — це дуже яскраві об’єкти, що утворюються чорними дірами, які активно поглинають матерію.

Вчені з"ясували, що вітри надмасивної чорної діри, які складаються з плазми та несуть величезну енергію, приблизно у 100 разів потужніші, ніж передбачалося Фото: space.com

Вчені з’ясували, що вітри надмасивної чорної діри, які складаються з плазми та несуть потужну енергію, приблизно в 100 разів потужніші, ніж передбачалося. За оцінками астрономів, енергія, що викидається чорною дірою H1821+643, еквівалентна енергії кількох мільярдів вибухів наднових. Так вмирають масивні зірки.

При цьому з’ясувалося, що енергія чорної діри поширюється приблизно на 300 000 світлових років, тобто далеко за межі галактики, у центрі якої розташована величезна чорна діра. Це в 3 рази більше, ніж розмір Чумацького Шляху. За оцінками астрономів, маса чорної діри в три-чотири мільярди разів перевищує масу Сонця.

Дослідження показало, що енергія чорної діри викликає турбулентність у гарячому газі не лише у рідній галактиці, а й за її межами.

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