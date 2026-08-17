В 3 раза больше нашей галактики: черная дыра выбрасывает энергию на 300 000 св. лет (фото)

Астрономы впервые обнаружили, что сверхмассивные черные дыры оказывают сильное влияние на космическую среду даже далеко за пределами их галактик.

Сверхмассивные черные дыры известны тем, что они поглощают материю. Но исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, показывает, что они могут выбрасывать огромные объемы энергии, которые простираются на сотни тысяч световых лет в космосе. Это открытие показывает, что сверхмассивные черные дыры влияют на космическую среду даже за пределами галактик, в которых они находятся, пишет Space.

Черные дыры известны тем, что поглощают материю, но они также выбрасывают газ в виде мощных ветров и эти ветры переносят энергию. Считалось, что эти ветры сосредоточены внутри галактик, где расположена сверхмассивная черная дыра, но оказалось, что это не так. Ученые впервые обнаружили, что влияние центральных сверхмассивных черных дыр оказывает влияние на космическую среду даже далеко за пределами их галактик.

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Астрономы использовали космический телескоп XRISM для изучения квазара H1821+643, который находится в центре галактики диаметром примерно 30 000 световых лет на расстоянии примерно 3,4 млрд световых лет от нас. Квазары — это очень яркие объекты, создаваемые черными дырами, которые активно поглощают материю.

Ученые выяснили, что ветры сверхмассивной черной дыры, состоящие из плазмы и несущие мощную энергию, примерно в 100 раз мощнее, чем предполагалось Фото: space.com

Ученые выяснили, что ветры сверхмассивной черной дыры, состоящие из плазмы и несущие мощную энергию, примерно в 100 раз мощнее, чем предполагалось. По оценкам астрономов, энергия, выбрасываемая черной дырой H1821+643, эквивалентна энергии нескольких миллиардов взрывов сверхновых. Так умирают массивные звезды.

При этом выяснилось, что энергия черной дыры распространяется примерно на 300 000 световых лет, то есть далеко за пределы галактики, в центре которой находится огромная черная дыра. Это в 3 раза большое размера Млечного Пути. По оценкам астрономов, масса черной дыры в три-четыре миллиарда раз превышает массу Солнца.

Исследование показало, что энергия черной дыры вызывает турбулентность в горячем газе не только в родной галактике, но и за ее пределами.

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