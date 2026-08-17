149 лет назад возле Марса обнаружили "страх" и "ужас": планета пытается их уничтожить (фото)

17 августа 1877 года астроном Асаф Холл открыл спутник Марса Фобос. Позже в том же году он открыл и второй спутник - Деймос.

149 лет американский астроном Асаф Холл впервые обнаружил, что у Марса есть два спутника. Первый более крупный спутник, Фобос, был обнаружен 17 августа 1877 года, а второй спутник, Деймос, был обнаружен немного позже в том же году. Астрономы до сих пор спорят о том, как появились эти спутники. При этом считается, что Марс уничтожит как минимум один из них, пишет EarthSky.

Планета Марс была названа в четь бога войны из древнеримской мифологии. В древнегреческой мифологии этот бог носил имя Арес. У него была два сына: Фобос, что в переводе с древнегреческого означает "страх" и Деймос, что в переводе означает "ужас". Из-за этого два спутника Марса получили именно такие названия.

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Фобос Фото: NASA

И Фобос и Деймос по форме напоминают картофелину. Из-за того, что это не сферические тела, называют их средние диаметры. У Фобоса он составляет 22,5 километра, а у Деймоса – 12,4 километра. Для сравнения диаметр нашей Луны составляет 3475 км. Из-за того, что спутники Марса имеют низкую гравитацию, они не смогли получить круглую форму.

Деймос Фото: NASA

Уже несколько десятилетий астрономы спорят о происхождении спутников Марса, которые больше похожи на астероиды, чем на Луну, которая вращается вокруг Земли. Одни ученые считают, что это астероиды, которые в далеком прошлом Марс притянул к себе своей гравитацией. Другие считают, что это обломки Марса, выброшенные с планеты во время удара по Марсу крупного космического объекта.

В 1971 году с помощью космического аппарата "Маринер-9" ученые впервые получили фотографии поверхности Фобоса. Как и ожидалось, она была покрыта многочисленными небольшими кратерами. Но один кратер выделяется на фоне остальных, ведь имеет диаметр примерно 9 километров. Он называется Стикни и назван в честь Анжелины Стикни, жены Асафа Холла.

Кратер Стикни, фотография сделана Mars Reconnaissance Orbiter Фото: NASA

Астрономы давно знают, что Фобос обязательно будет уничтожен гравитацией Марса. Дело в том, что он постепенно приближается к планете и будет в конечном итоге разорван на части. В результате вокруг Марса будет образовано кольцо из обломков.

Сравнение размеров Фобоса и Деймоса Фото: NASA

Некоторые астрономы считают, что на самом деле за несколько миллиардов лет Фобос уже распадался на части и создавал кольцо вокруг Марса. Но затем под действием гравитации обломки снова собирались вместе, и мы видим очередную версию Фобоса, которая, вероятно отличается от предыдущих.

На видео выше можно увидеть Фобос и Деймос такими, какими они выглядят с поверхности Марса. Видео было создано из изображений марсохода Curiosity.

Фобос совершает полный оборот вокруг Марса за 7 часов 39 минут. Это примерно в 3 раза быстрее вращения Красной планеты вокруг своей оси. Поэтому на марсианском небе Фобос восходит на западе и заходит на востоке.

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