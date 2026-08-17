Забудьте про правило "7 років": знайдено простий спосіб обчислити вік собаки

У недавньому дослідженні вчені виявили найкращий спосіб обчислити вік собаки у "собачих роках".

Люди та собаки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, і за цей час наші улюбленці заслужили репутацію найкращих друзів людини. За цей час святкування дня народження собаки — одна з дійсно чудових подій, якою можна насолодитися разом зі своїм улюбленцем, пише Science Alert.

Ще однією поширеною практикою серед власників собак є підрахунок того, скільки років вашому улюбленцю в "собачих роках". Традиційно простим способом підрахунку є просте правило: кожен рік життя вашої собаки прирівнюється до 7 "людських років". Цей розрахунок простий і зрозумілий, але в новому дослідженні вчені виявили, що він є неточним.

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Дослідження показало, що собаки старіють не з такою самою швидкістю, як люди, а в сім разів швидше. На деяких етапах життя вони старіють набагато швидше, ніж люди, а на інших — повільніше. Простіше кажучи, попередні оцінки виявилися неправильними.

У результаті вченим вдалося розробити нову формулу визначення віку собак, зібравши зразки крові у 104 собак — від цуценят до 16-річних тварин. Зазначимо, що всі тварини були переважно неспорідненими абрадорами-ретриверами. Потім вони секвенували патерни метилювання в десятках тисяч ділянок ДНК і порівняли їх з існуючими даними метилювання 320 осіб у віці від 1 до 103 років. Зазначимо, що метилювання ДНК — це хімічна система маркування, яка допомагає регулювати, які гени вмикаються або вимикаються.

Результати показують, що з віком метилювання в десятках тисяч ділянок нашої ДНК відбувається за передбачуваним сценарієм. Ці закономірності можна використовувати для створення того, що вчені називають "епігенетичним годинником": молекулярної оцінки біологічного віку.

За словами вчених, у ході дослідження молоді собаки мали патерни метилювання, які найбільше нагадували патерни молодих людей, тоді як у старших собак вони дедалі більше нагадували патерни людей похилого віку, хоча між ними були й відмінності. Простіше кажучи, у собак, ймовірно, більша частина біологічного старіння відбувається дуже рано, до того, як цей процес сповільнюється.

Молекулярний годинник добре збігався з деякими важливими фізіологічними етапами розвитку. Наприклад, у восьмитижневого цуценяти епігенетичний вік відповідав приблизно дев’ятимісячному віку людини.

У результаті вченим вдалося розробити математичну формулу, яка перераховує вік собаки у людський вік: людський вік = 16 × ln(вік собаки) + 31, де ln(вік собаки) — натуральний логарифм віку собаки в календарних роках.

Отже, якщо вашій собаці 1 рік — у людському вимірі їй 31 рік, 2 роки — відповідають 42 людським рокам, 4 роки — приблизно 53 людським рокам. Далі процес старіння сповільнюється, тому 12-річна собака — це людина у віці 73 років.

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