Забудьте о правиле 7 лет: найден простой способ рассчитать возраст собаки

В недавнем исследовании ученые обнаружили лучший способ рассчитать возраст собаки в "собачьих годах".

Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок, и за это время наши питомцы заслужили репутацию лучших друзей человека. За это время празднования дня рождения собаки — одно из действительно замечательных событий, которым можно насладиться вместе со своим питомцем, пишет Science Alert.

Еще одной широко распространенной практикой среди собачников является подсчет того, сколько лет вашему питомцу в "собачьих годах". Традиционно, простым способом подсчета является простое правило: каждый год жизни вашей собаки приравнивается к 7 "человеческим годам". Этот расчет прост и понятен, но в новом исследовании ученые обнаружили, что он неверен.

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Исследование показало, что собаки стареют не с той же скоростью, что и люди, а в семь раз быстрее. На некоторых этапах жизни они стареют гораздо быстрее, чем люди, а на других — медленнее. Простыми словами, предыдущие оценки оказались неверными.

В результате ученым удалось разработать новую формулу определения возраста собак, собрав образцы крови у 104 собак, от щенков до 16 лет. Отметим, что все животные были в основном неродственными абрадорами-ретриверами. Затем они секвенировали паттерны метилирования в десятках тысяч участков ДНК и сравнили их с существующими данными метилирования 320 человек в возрасте от 1 до 103 лет. Отметим, что метилирование ДНК — химическая система маркировки, которая помогает регулировать, какие гены включаются или выключаются.

Результаты показывают, что с возрастом метилирования в десятках тысяч участков нашей ДНК предсказуемым образом. Эти паттерны можно использовать для создания того, что ученые называют "эпигенетическими часами": молекулярной оценки биологического возраста.

По словам ученых, в исследовании молодые собаки имели паттерны метилирования, наиболее похожие на паттерны молодых людей, в то время как у более старых собак они все больше напоминали паттерны пожилых людей, но между ними были и различия. Простыми словами, у собак, вероятно, большая часть биологического старения происходит очень рано, до того, как этот процесс замедляется.

Молекулярные часы хорошо совпали с некоторыми важными физиологическими этапами развития. Например, у восьминедельного щенка эпигенетический возраст соответствовал примерно девятимесячному человеческому возрасту.

В результате ученым удалось разработать математическую формулу, которая переводит возраст собаки в человеческий возраст: человеческий возраст = 16 × ln(возраст собаки) + 31, где ln(возраст собаки) — натуральный логарифм возраста собаки в календарных годах.

Таким образом, если вашей собаке 1 год — в человеческом исчислении ей 31 год, 2 года — соответствуют 42 человеческим годам, 4 года — примерно 53 человеческим годам. Далее процесс старения замедляется, поэтому 12-летняя собака — это человек в возрасте 73 лет.

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