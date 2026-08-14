Гігантський кашалот пожирає кальмара: як виглядає найстрашніша діорама у світі (відео)

Одна з найстрашніших діорам в історії зберігається в Американському музеї природної історії — на її очищення може знадобитися до чотирьох годин.

Американський музей природної історії (AMNH) приваблює відвідувачів однією з наймоторошніших у світі діорам. Світло, що вмикається лише на кілька секунд, висвітлює моторошну картину: ряд гострих зубів і червонуватих щупалець, тоді як кашалот пожирає гігантського кальмара, пише Popular Science.

Трохи моторошна, але цікава діорама "Кашалот і гігантський кальмар" — це вражаюче зображення одних із найзагадковіших відносин "хижак-жертва" у природі. Ця дивовижна за розмірами діорама вражає відвідувачів, але як щодо її чищення? За словами експертів, одній людині може знадобитися до чотирьох годин лише для того, щоб підтримувати її в чистоті. Нещодавно фахівчиня з обслуговування експозиції AMNH Джанет Спіллер опублікувала в соціальних мережах відео, на якому вона використовує рюкзаковий пилосос із насадками з волокна, щоб очистити всі куточки та щілини всередині експозиції.

Відео дня

На відміну від інших експозицій у нью-йоркському музеї, тут немає скла. Відбиття створюють дзеркальний ефект на темному тлі, тому перші відвідувачі вважали, що експозиція порожня. Експерти зазначають, що діорама навмисно затемнена, щоб відтворити темні умови глибоководного океану, де немає сонячного світла.

Зазначимо, що кашалоти (Physeter macrocephalus) здатні занурюватися на глибину близько 170 метрів і можуть залишатися під водою понад 60 хвилин, щоб переслідувати гігантського кальмара (Architeuthis dux). Докази цього зіткнення океанічних титанів отримано зі шкіри та вмісту шлунка кашалотів. Іноді на шкірі китів залишаються круглі сліди — вчені вважають, що вони, ймовірно, є слідами від присосок, що залишилися після боротьби з гігантськими кальмарами. Вчені також виявили дзьоби гігантських кальмарів (їхні кусальні органи) у шлунках кашалотів.

До речі, вперше гігантських кальмарів помітили в природному середовищі існування лише у 2005 році, а тому багато що, що стосується їхнього життя в глибокому океані, досі залишається загадкою для науки.

Інші новини науки