Гигантский кашалот пожирает кальмара: как выглядит самая жуткая диорама в мире (видео)

Одна из самых пугающих диорам в истории хранится в Американском музее естественной истории — на ее очистку может потребоваться до четырех часов.

Американский музей естественной истории (AMNH) заманивает посетителей одной из самых жутких в мире диорам. Свет, включающийся лишь на несколько секунд, освещает жуткую картину: ряд острых зубов и красноватых щупалец, в то время как кашалот пожирает гигантского кальмара, пишет Popular Science.

Жутковато любопытная диорама "Кашалот и гигантский кальмар" — это поразительное изображение одних из самых загадочных взаимоотношений хищник-жертва в природе. Эта поразительных размеров диорама впечатляет посетителей, но что на счет ее чистки? По словам экспертов, одному человеку может потребоваться до четырех часов только для поддержания ее в чистоте. Недавно специалист по обслуживанию экспозиции AMNH Джанет Спиллер опубликовала в социальных сетях видео, на котором она использует ранцевый пылесос с насадками из волокна, чтобы очистить все уголки и щели внутри экспозиции.

Відео дня

В отличие от других экспозиций в нью-йоркском музее, здесь нет стекла. Отражения создают зеркальный эффект на темном фоне, поэтому первые посетители считали, что экспозиция пуста. Эксперты отмечают, что диорама намеренно затемнена, чтобы воссоздать темные условия глубоководного океана, где нет солнечного света.

Отметим, что кашалоты (Physeter macrocephalus) способны нырять на глубину около 170 метров и могут оставаться под водой более 60 минут, чтобы преследовать гигантского кальмара (Architeuthis dux). Доказательства этого столкновения океанических титанов получены из кожи и содержимого желудка кашалотов. Порой на коже китов остаются круглые следы — ученые полагают, что они, вероятно, являются следами от присосок, оставшимися после борьбы с гигантскими кальмарами. Ученые также обнаружили клювы гигантских кальмаров (их кусающие органы) в желудках кашалотов.

К слову, впервые гигантских кальмаров заметили в естественной среде обитания лишь в 2005 году, а потому многое, что касается их жизни в глубоком океане, до сих пор остается загадкой для науки.

Другие новости науки