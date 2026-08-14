Під час затемнення з птахами відбувалося щось дивне: пернаті відчували, що щось не так

Дослідники помітили, що птахи по всьому світу були збентежені, коли сонце сховалося за місяцем під час вчорашнього сонячного затемнення.

12 серпня під час сонячного затемнення, у той момент, коли Сонце сховалося за Місяцем, мільйони людей по всьому світу завмерли, щоб спостерігати за рідкісним сонячним затемненням. Однак вчені помітили щось ще дивніше — мова йде про поведінку птахів, пише Daily Mail.

За словами дослідників, у той момент, коли Сонце сховалося за Місяцем, птахи розгубилися: величезні зграї хаотично кружляли в повітрі, коли небо почало темніти. Тим часом на інших відео видно, як тварини лякаюче замовкають під час цього небесного явища. Ці незвичайні кадри змусили користувачів замислитися, чи розуміли тварини, що відбувається щось надзвичайне.

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Деякі експерти вважають, що птахи знали, що щось відбувається, оскільки вони поводилися дивно. Дехто також стверджує, що птахи, ймовірно, почали панікувати. Втім, незважаючи на те, що реакція птахів може здатися дивною, тварини дуже чутливі до змін освітлення і використовують схід та захід сонця для регулювання свого розпорядку дня.

Під час затемнення 12 серпня Місяць пройшов по диску Сонця, заблокувавши понад 90 % його світла в деяких регіонах планети. Наприклад, у Великій Британії затемнення супроводжувалося різким зниженням освітленості, а в деяких місцях — помітним похолоданням. Водночас в Україні можна було спостерігати лише часткове затемнення.

За словами клінічного доцента Школи ветеринарної медицини та біомедичних наук Техаського університету, докторки Крістіни Парадовскі, деякі тварини ще більше покладаються на світлові сигнали. Птахи є одним із прикладів. Деякі спостерігачі також розповіли, що птахи замовкали в міру того, як небо темнішало. Раніше експерти спостерігали, як денні птахи припиняли свої крики, змінювали траєкторію польоту або заспокоювалися в міру розвитку затемнення.

Вважається, що цей ефект значною мірою зумовлений раптовими змінами освітлення та температури, а не тим, що птахи якимось чином відчувають саму астрономічну подію. Простіше кажучи, для птахів раптове зникнення сонця може бути сигналом про настання ночі.

До речі, у дослідженні 2024 року вчені виявили, що понад половина видів диких птахів змінила свою поведінку під час сонячного затемнення. Дослідники виявили, що багато птахів реагували на раптову темряву так, ніби настала ніч. Цікаво, що деякі птахи навіть заспівали на "світанку" після затемнення, незважаючи на те, що "ніч" тривала всього кілька хвилин. Результати дослідження показують, що різка зміна освітлення може тимчасово порушити нормальні біологічні ритми птахів.

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