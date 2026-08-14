Что-то странное происходило с птицами во время затмения: пернатые чувствовали неладное

Исследователи заметили, что птицы по всему земному шару пришли в замешательство, когда солнце скрылось за луной во время вчерашнего солнечного затмения.

12 августа во время солнечного затмения, в момент, когда солнце скрылось за луной, миллионы людей по всему земному шару замерли, чтобы наблюдать за редким солнечным затмением. Однако ученые заметили нечто еще более странное — речь о поведении птиц, пишет Daily Mail.

По словам исследователей, в тот момент, когда солнце скрылось за луной, птицы пришли в замешательство: огромные стаи хаотично парили в воздухе, когда небо начало темнеть. Между тем, на других видео видно, как животные пугающе затихают во время этого небесного явления. Эти необычные кадры заставили пользователей задуматься, понимали ли животные, что происходит нечто экстраординарное.

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Некоторые эксперты полагают, что птицы знали, что что-то происходит, поскольку пернатые вели себя странно. Некоторые также утверждают, что птицы, вероятно, начали паниковать. Впрочем, несмотря на то, что реакция птиц может показаться странной, животные очень чувствительны к изменениям освещения и используют восход и закат солнца для регулирования своего распорядка дня.

Во время затмения 12 августа луна прошла по диску солнца, заблокировав более 90% его света в некоторых регионах планеты. Например, в Великобритании затмение сопровождалось жутким падением освещенности, а в некоторых местах — заметным похолоданием. В то же время в Украине можно было наблюдать лишь частичное затмение.

По словам клинического доцента Школы ветеринарной медицины и биомедицинских наук Техасского университета, доктора Кристины Парадовски, некоторые животные еще больше полагаются на световые сигналы. Птицы являются одним из примеров. Некоторые наблюдатели также рассказали, что птицы замолкали по мере того, как небо темнело. Ранее эксперты наблюдали, как дневные птицы прекращали свои крики, меняли траекторию полета или успокаивались по мере развития затмения.

Считается, что этот эффект в значительной степени обусловлен внезапными изменениями света и температуры, а не тем, что птицы каким-то образом ощущают само астрономическое событие. Простыми словами, для птиц внезапное исчезновение солнца может быть сигналом о наступлении ночи.

К слову, в исследовании 2024 году, ученые обнаружили, что более половины видов диких птиц изменили свое поведение во время солнечного затмения. Исследователи обнаружили, что многие птицы реагировали на внезапную темноту так, как будто наступила ночь. Любопытно, что некоторые птицы даже запели на "рассвете" после затмения, несмотря на то, что "ночь" длилась всего несколько минут. Результаты исследования показывают, что резкое изменение освещения может временно нарушить нормальные биологические ритмы птиц.

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