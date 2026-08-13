Более 100 лет назад устрица "украла" вставную челюсть: разразился грандиозный скандал (видео)

Любопытная история развернулась вокруг одного из самых странных экземпляров Смитсоновского института, в результате ученые и моллюск были втянуты в грандиозный скандал.

Если бы вам когда-то пришлось потерять свои вставные зубы в Чесапикском заливе, вы, вероятно, не ожидали бы увидеть их снова. Однако именно это, по мнению художника-граффиста Джорджа Чески, произошло с ним в 1954 году, когда он заметил свои вставные зубы на фото, опубликованном в газете, пишет IFLScience.

Эта история берет свое начало в 1898 году, когда ученые Смитсоновского национального музея естественной истории обнаружили на дне Чесапикского залива нечто любопытное — вставная челюсть, к которой приклеелась устрица Crassostrea virginica.

Crassostrea virginica, также известные как восточные устрицы, считаются ключевым видом экосистемы Чесапикского залива. Также считается, что они обеспечивают пищу и убежище для других организмов: будучи фильтраторами, моллюски избавляются от вредных водорослей и удаляют избыток питательных веществ. У них также любопытный жизненный цикл, который может объяснить, почему все, что бросают в залив, считается добычей для устриц.

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По словам ученых, весной теплая вода стимулирует нерест взрослых устриц. Они выпускают миллионы яиц и сперматозоидов в окружающую среду, которые сливаются, образуя ранний эмбрион. Далее этот эмбрион развивается в личинку, которая свободно плавает в воде — дрейфуют в течение двух-трех недель, а затем настает время обосноваться на новом месте. Личинки могут ползать по дну реки, используя мускулистую ногу. Как только они находят идеальное место, они используют уникальный клейкий материал, чтобы приклеиться.

Устрицы не слишком привередливы в выборе места, а потому ранее ученые уже находили их повсюду: от затонувших кораблей до чайников и зубных протезов. Именно так восточная устрица и присвоила себе вставную челюсть.

В 1954 году Чески увидел фото устрицы, прикрепленной к зубному протезу, и решил, что вставная челюсть принадлежала именно ему. Впрочем, сотрудники Смитсоновского института быстро опровергли эту информацию.

Дело в том, что, по словам Чески, он потерял свою челюсть в 1954 году, в возрасте 43 лет. Однако что-то не сходится: ученые обнаружили экземпляр в 1898 году, задолго до рождения Чески.

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