Понад 100 років тому устриця "вкрала" знімну щелепу: вибухнув грандіозний скандал (відео)

Цікава історія розгорнулася навколо одного з найдивніших екземплярів Смітсонівського інституту, внаслідок чого вчені та молюск опинилися в епіцентрі грандіозного скандалу.

Якби вам колись довелося загубити свої знімні зуби в Чесапікській затоці, ви, ймовірно, не сподівалися б побачити їх знову. Однак саме це, на думку художника-графітіста Джорджа Ческі, сталося з ним у 1954 році, коли він помітив свої знімні зуби на фото, опублікованому в газеті, пише IFLScience.

Ця історія бере свій початок у 1898 році, коли вчені Смітсонівського національного музею природної історії виявили на дні Чесапікської затоки щось цікаве — вставну щелепу, до якої прилипла устриця Crassostrea virginica.

Crassostrea virginica, також відомі як східні устриці, вважаються ключовим видом екосистеми Чесапікської затоки. Також вважається, що вони забезпечують їжу та притулок для інших організмів: будучи фільтраторами, молюски позбавляють воду від шкідливих водоростей і видаляють надлишок поживних речовин. У них також цікавий життєвий цикл, який може пояснити, чому все, що кидають у затоку, вважається здобиччю для устриць.

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За словами вчених, навесні тепла вода стимулює нерест дорослих устриць. Вони випускають у навколишнє середовище мільйони яйцеклітин і сперматозоїдів, які зливаються, утворюючи ранній ембріон. Далі цей ембріон розвивається в личинку, яка вільно плаває у воді — дрейфує протягом двох-трьох тижнів, а потім настає час оселитися на новому місці. Личинки можуть повзати по дну річки, використовуючи м’язисту ногу. Як тільки вони знаходять ідеальне місце, вони використовують унікальний клейкий матеріал, щоб прикріпитися.

Устриці не надто вибагливі у виборі місця, тому раніше вчені вже знаходили їх усюди: від затонулих кораблів до чайників і зубних протезів. Саме так східна устриця й привласнила собі вставну щелепу.

У 1954 році Ческі побачив фотографію устриці, прикріпленої до зубного протеза, і вирішив, що цей знімний протез належав саме йому. Втім, співробітники Смітсонівського інституту швидко спростували цю інформацію.

Справа в тому, що, за словами Ческі, він втратив щелепу в 1954 році, у віці 43 років. Однак щось тут не сходиться: вчені виявили цей екземпляр у 1898 році, задовго до народження Ческі.

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