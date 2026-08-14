Астрономи виявили зірки, яких раніше не бачили: це допомогло знайти темну матерію (фото)

Потік із зірок у далекій галактиці привів астрономів до відкриття, яке може допомогти розгадати одну з найбільших загадок Всесвіту.

У галактиці UGC 9050-Dw1, розташованій на відстані 115 мільйонів світлових років від нас, астрономи вперше виявили зоряний потік із кульового скупчення за межами Чумацького Шляху. У цьому допоміг космічний телескоп "Хаббл". Це відкриття пропонує абсолютно новий спосіб вимірювання розподілу темної матерії у віддалених галактиках. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише CNN.

Астрономи раніше виявили десятки зоряних потоків у нашій галактиці, але ще ніколи не спостерігали такого астрономічного явища в іншій галактиці. Виявлений зоряний потік виходить із кульового зоряного скупчення, яке повільно розриває гравітація його рідної галактики. У міру того, як скупчення втрачає зірки, утворюється довгий вузький зоряний потік.

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Такі зоряні потоки зазвичай надто тьмяні, щоб їх можна було побачити у віддалених галактиках, тому, хоча й припускалося, що вони існують, досі їх ніколи не спостерігали за межами Чумацького Шляху. Але виявити зоряний потік вдалося тому, що UGC 9050-Dw1 є ультрадифузною галактикою з дуже низькою щільністю зірок. Тому зоряний потік був добре помітний на незвично темному тлі.

У галактиці UGC 9050-Dw1, розташованій на відстані 115 мільйонів світлових років від нас, астрономи вперше виявили зоряний потік із кульового скупчення за межами Чумацького Шляху Фото: solar-system

Астрономи використали це явище для вимірювання темної матерії в галактиці UGC 9050-Dw1. Оскільки гравітація галактики впливає на форму та рух зоряного потоку, вчені використали ці зірки для вимірювання гравітаційного поля галактики. За допомогою моделювання вони також змогли оцінити загальну масу галактики та зрозуміти, яку частину маси займає звичайна матерія, а яку — темна матерія. Це загадкова форма матерії, яку неможливо побачити безпосередньо, але вона впливає своєю гравітацією на зірки та галактики. Вважається, що темна матерія становить 80–85 % маси Всесвіту. Розуміння природи темної матерії залишається однією з найбільших невирішених проблем астрономії.

Раніше астрономи використовували зоряні потоки, щоб скласти карту розподілу темної матерії в нашій галактиці. Тепер вони зробили це, щоб зрозуміти склад і структуру темної матерії у віддаленій галактиці

Зоряні потоки можуть розповісти про те, як галактика змінювалася з часом. Коли велика галактика розриває на частини меншу галактику, зірки останньої можуть перетворюватися на довгі зоряні потоки. Потоки з кульових скупчень зберігають історію злиття галактик у меншому масштабі. Але їхнє вивчення допомагає зрозуміти, як розподіляється маса галактики, включаючи невидиму темну матерію, яка формує її гравітаційне поле.

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