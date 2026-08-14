Люди живуть на великій "картоплі", навіть не підозрюючи про це: що кажуть вчені

Форма Землі насправді більше нагадує картоплю, а не ідеальну сферу, як може здатися на перший погляд. Вчені пояснили, чому так відбувається.

Місія GOCE Європейського космічного агентства займається картографуванням гравітації Землі, що дозволяє краще зрозуміти точну форму планети. Ці дані, у поєднанні з іншими дослідженнями, свідчать про те, що Земля точно не є плоскою, але й не ідеально сферичною, пише Discover.

Вчені стверджують, що Земля дійсно трохи схожа на картоплю.

Поверхня нашої планети досить горбиста й нерівна. Відомо, що Земля трохи товща на екваторі через силу обертання, яка дещо виштовхує поверхню назовні. Також поверхню планети вкривають гори, пагорби та величезні рівнини.

Оскільки гори мають більшу масу, ніж долини, гравітація діятиме на ці ділянки суші по-різному. Там, де планета щільніша, гравітація буде дещо сильнішою, чинячи більший тяжіння.

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Ця гравітація має помітний вплив на поверхню Землі, особливо на її рідку складову — наші моря та океани. Притягання Місяця та Сонця також впливає на ці води, викликаючи припливи. Але, як пояснює Національна океанографічна служба, якби ми могли усунути припливи з океанів, поверхня океану стала б нерівною. Райони з вищою гравітацією притягували б воду, піднімаючи рівень цього гіпотетичного моря без припливів. Там, де гравітація низька, рівень моря також був би нижчим.

Вчені створили модель, яка наочно відображає відмінності в силі гравітації на Землі. Зазначається, що на ілюстрації різниця висот збільшена у 10 тис. разів. Насправді різниця між найвищою та найнижчою точками становить близько 200 метрів.

"Пік" розташований на висоті 85 метрів в Ісландії, а його найнижча точка — в Індійському океані, на висоті -106 метрів.

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