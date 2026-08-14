Люди живут на большой "картошке", даже не подозревая об этом: что говорят ученые

Форма Земли на самом деле больше похожа на картошку, а не на идеальную сферу, как может показаться сперва. Ученые объяснили, почему так происходит.

Миссия GOCE Европейского космического агентства занимается картированием гравитации Земли, улучшая представление о точной форме планеты. Эти данные, в сочетании с другими исследованиями, показывают, что Земля точно не плоская, но и не идеально сферическая, пишет Discover.

Ученые говорят, что Земля действительно немного похожа на картошку.

Поверхность нашей планеты довольно бугристая и неровная. Известно, что Земля немного толще на экваторе из-за силы вращения, которая немного выталкивает поверхность наружу. Также поверхность планеты покрывают горы, холмы и огромные равнины.

Поскольку горы имеют большую массу, чем долины, гравитация будет действовать на эти отрезки суши по-разному. Там, где планета плотнее, гравитация будет немного сильнее, оказывая большее притяжение.

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Это притяжение оказывает заметное влияние на поверхность Земли, особенно на ее жидкую составляющую — наши моря и океаны. Притяжение Луны и Солнца также воздействует на эти воды, вызывая приливы. Но, как объясняет Национальная океанографическая служба, если бы мы могли убрать приливы из океанов, поверхность океана стала бы неровной. Области с более высокой гравитацией притягивали бы воду, поднимая уровень этого гипотетического безприливного моря. Там, где гравитация низкая, уровень моря также был бы ниже.

Ученые создали модель, которая наглядно отражает различия в силе гравитации на Земле. Отмечается, что на иллюстрации разница высот увеличена в 10 тыс. раз. В действительности разница между самой высокой и самой низкой точками составляет около 200 метров .

“Пик” находится на высоте 85 метров в Исландии, а его самый низкий уровень — в Индийском океане, на высоте -106 метров.

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