Астрономы обнаружили звезды, которых раньше не видели: помогли найти темную материю (фото)

Поток из звезд в далекой галактике привел астрономов к открытию, которое может помочь разгадать одну из величайших загадок Вселенной.

В галактике UGC 9050-Dw1, расположенной на расстоянии 115 миллионов световых лет от нас, астрономы впервые обнаружили звездный поток из шарового скопления за пределами Млечного Пути. В этом помог космический телескоп Хаббл. Это открытие предлагает совершенно новый способ измерения распределения темной материи в далеких галактиках. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет CNN.

Астрономы ранее обнаружили десятки звездных потоков в нашей галактике, но еще никогда не наблюдали такого астрономического явления в другой галактике. Обнаруженный звездный поток выходит из шарового звездного скопления, которое медленно разрывает гравитация его родной галактики. По мере того, как скопление теряет звезды, образуется длинный узкий звездный поток.

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Подобные звездные потоки обычно слишком тусклые, чтобы их можно было увидеть в далеких галактиках, поэтому, хотя предполагалось, что они существуют, до сих пор их никогда не наблюдали за пределами Млечного Пути. Но обнаружить звездный поток удалось потому что UGC 9050-Dw1 является ультрадиффузной галактикой с очень низкой плотностью звезд. Поэтому звездный поток был хорошо виден на необычно темном фоне.

В галактике UGC 9050-Dw1, расположенной на расстоянии 115 миллионов световых лет от нас, астрономы впервые обнаружили звездный поток из шарового скопления за пределами Млечного Пути Фото: NASA

Астрономы использовали это явление для измерения темной материи в галактике UGC 9050-Dw1. Поскольку гравитация галактики влияет на форму и движение звездного потока, ученые использовали эти звезды для измерения гравитационного поля галактики. С помощью моделирования они также смогли оценить общую массу галактики, и понять, какую часть массы занимает обычная материя, а какую часть – темная материя. Это загадочная форма материи, которую нельзя увидеть напрямую, но она влияет своей гравитацией на звезды и галактики. Считается, что темная материя занимает 80-85% массы Вселенной. Понимание природы темной материи остается одной из величайших нерешенных проблем астрономии.

Ранее астрономы использовали звездные потоки для того, чтобы составить карту распределения темной материи в нашей галактике. Теперь они сделали это для понимания состава и структуры темной материи в далекой галактике

Звездные потоки могут рассказать о том, как галактика менялась со временем. Когда крупная галактика разрывает на части меньшую галактику, звезды последней могут превращаться в длинные звездные потоки. Потоки из шаровых скоплений сохраняют историю слияния галактик в меньшем масштабе. Но их изучение помогает понять, как распределяется масса галактики, включая невидимую темную материю, которая формирует ее гравитационное поле.

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