Космічні кораблі та інопланетяни: в оригінальному тексті Біблії йдеться про стародавніх прибульців

Перекладач оригінальних єврейських текстів Біблії заявив, що в стародавніх писаннях йдеться про групи інопланетних істот, а не про одного бога. Експерт також зазначив, що Ватикан уважно стежить за цією ідеєю.

Італійський вчений Мауо Бігліно, який перекладав оригінальні біблійні тексти для великого католицького видавництва Edizioni San Paolo, пов’язаного з Ватиканом, зосередив свої дослідження на європейських словах, які, на його думку, описують безліч надприродних істот і космічні кораблі в біблійні часи, пише Daily Mail.

За словами експерта, джерела, які він вважає надійними, заявили, що впливові особи у Ватикані стежать за його роботою та обговорюють її наслідки в певних теологічних колах. Втім, він не надав жодних доказів того, що Ватикан стежить за ним або розглядає можливість вжиття заходів проти його діяльності.

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Зазначимо, що Бігліно є прихильником теорії "давніх прибульців". Вона передбачає, що в біблійні часи Землю відвідували технологічно розвинені істоти, яких стародавні культури помилково сприймали за богів, ангелів або демонів. Наприклад, вчений стверджує, що єврейське слово "Елохім", насправді, стосується множини істот, а не одного Бога. Бігліно також вважає, що в книзі Єзекіїля описуються передові технології, зокрема літальні апарати.

Експерт також зазначає, що деякі групи у Ватикані, зокрема історики, археологи та вчені, усвідомлюють, що Біблія може містити зовсім іншу історію, ніж та, яку викладають релігійні лідери. Бігліно також зазначає, що сучасна Біблія, по суті, містить спрощену версію.

Втім, інтерпретація Бігліно відкидається провідними бібліїстами, які стверджують, що "Елохім" може бути граматичним множиною, водночас позначаючи єдиного Бога Ізраїлю, залежно від контексту. Вчені також зазвичай тлумачать надзвичайне видіння Єзекіїля як символічні релігійні образи, а не як буквальний опис космічних кораблів чи позаземних прибульців.

Водночас Бігліно наводить аргумент щодо слова "Елохім", яке має форму множини, та біблійних уривків, що описують "збори" або "ради" божественних істот. Вчений також вказав на такі фігури, як Яхве, Еліон і Шаддай — які традиційно розуміються як такі, що відносяться до одного й того самого Бога, але, на думку Бігліно, вони можуть вказувати на можливе свідчення існування безлічі могутніх істот. Зазначимо, що традиційно такі постаті інтерпретують як духовних істот, ангелів, символічні вирази або прояви єдиного трансцендентного бога. Однак підхід Бігліно суттєво відрізняється від традиційного.

Вчений стверджує, що Елохіми поводяться скоріше як фізичні правителі, ніж як всезнаючий, вічний Бог: вони подорожують між місцями, проводять наради, розподіляють території, укладають союзи, ведуть війни та керують різними народами. Вони також їдять, п’ють і відчувають різні емоції, але при цьому описуються як безсмертні.

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