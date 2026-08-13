Космические корабли и инопланетяне: в оригинальном тексте Библии говорится о древних пришельцах

Переводчик оригинальных еврейских текстов Библии заявил, что в древних писаниях говорится о группах инопланетных существ, а не одном боге. Эксперт также заявил, что Ватикан внимательно следит за этой идеей.

Итальянский ученый Мауо Биглино, переводивший оригинальные библейские тексты для крупного католического издательства Edizioni San Paolo, связанного с Ватиканом, сосредоточил свои исследования на европейских словах, которые, по его мнению, описывают множество сверхъестественных существ и космические корабли в библейские времена, пишет Daily Mail.

По словам эксперта, источники, которые он считает надежными, заявили, что влиятельные лица в Ватикане следят за его работой и обсуждают ее последствия в определенных теологических кругах. Впрочем, он не представил никаких доказательств того, что Ватикан следит за ним или рассматривает возможность принятия мер против его работы.

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Отметим, что Биглино является сторонником теории "древних пришельцев". Она предполагает, что в библейские времена Землю посещали технологически развитые существа, которых древние культуры ошибочно принимали за богов, ангелов или демонов. Например, ученый утверждает, что еврейское слово "Элохим", на самом деле, относится к множеству существ, а не к одному Богу. Биглино также считает, что в книге Иезекииля описываются передовые технологии, включая летальные аппараты.

Эксперт также заявляет, что некоторые группы в Ватикане, включая историков, археологов и ученых, понимают, что Библия может содержать совершенно иную историю, чем та, которую преподают религиозные лидеры. Биглино также отмечает, что современная Библия, по сути, содержит упрощенную версию.

Впрочем, интерпретация Биглино отвергается ведущими библеистами, утверждающими, что "Элохим" может быть грамматическим множественным числом, одновременно относясь к единственному числу Бога Израиля, в зависимости от окружающего языка. Ученые также обычно интерпретируют необычайное видение Иезекииля как символические религиозные образы, а не как буквальное описание космических кораблей или внеземных пришельцев.

В то же время аргумент Биглино относительно слова "Элохим", имеющего форму множественного числа, и библейских отрывков, описывающих "собрания" или "советы" божественных существ. Ученый также указал на такие фигуры, как Яхве, Элион и Шаддай — традиционно понимаемые как относящиеся к одному и тому же Богу, но, по мнению Биглино, они могут указывать на возможное свидетельство существования множества могущественных существ. Отметим, что традиционно такие фигуры интерпретируют ак духовные существа, ангелы, символические выражения или проявления единого трансцендентного бога. Однако подход Биглино сильно отличается от традиционного.

Ученый утверждает, что Элохимы ведут себя скорее как физические правители, чем как всезнающий, вечный Бог, путешествуя между местами, проводя советы, разделяя территории, заключая союзы, ведя войны и управляя различными народами. Они также едят, пьют и испытывают различные эмоции, но при этом описываются как бессмертные.

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