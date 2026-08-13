Замок на пальце ноги и серп у горла: в Польше нашли могилу "женщины-вампира" (фото)

Молодая женщина была похоронена в Польше в XVII веке с серпом на шее и замком на пальце ноги. По словам ученых, такие меры были приняты из-за того, что в обществе боялись возвращения усопшей из мертвых.

Женщина, которую исследователи назвали “Зося”, была найдена на кладбище в Куявско-Поморском крае Польши. Ее необычная могила привлекла международное внимание из-за чрезвычайных мер, которые должны были удержать умершую под землей, пишет Heritage daily.

На большом пальце ноги женщины был найден треугольный замок, а железный серп положили ей на шею, лезвием к горлу. Также недавно исследователи обнаружили третью меру защиты: медный предмет во рту.

Анализ показал, что Зося умерла примерно в середине XVII века, в возрасте от 17 до 19 лет.

Исследователи считают, что необычное обращение с ее останками указывает на то, что местные жители считали ее опасной, возможно, связывая с болезнями, голодом или другими несчастьями, от которых страдали общины в Речи Посполитой в то время.

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Профессор Дариуш Полинский из Университета Николая Коперника в Торуне, возглавлявший археологическую группу, сказал, что замок мог иметь несколько значений в современной погребальной символике.

Серп над шеей "женщины-вампира" Фото: Miroslav Blicharski / Aleksander

Возможно, это символизировало завершение земной жизни и переход в мир мертвых, а также символический разрыв контакта между умершим и живыми. В некоторых традициях такие меры предназначались для предотвращения возвращения умершего или даже для остановки распространения эпидемий.

Также ученые установили, что могилу “вампира” повторно раскапывали. Исследователи считают, что серп не был изначально установлен в могиле Зоси.

Вскоре после захоронения могила была раскопана еще раз, именно тогда был установлен серп. Расположение костей оставалось анатомически нетронутым, что предполагает, что тело еще не полностью разложилось и что мягкие ткани все еще удерживали скелет вместе, когда могила была потревожена.

Положение серпа имело особое значение. Согласно современным верованиям, если умершая пыталась подняться, лезвие могло перерезать ей горло или обезглавить ее.

Железные предметы и острые орудия широко считались в народных традициях обладающими защитными свойствами от колдовства, демонов и злых сверхъестественных сил.

Анализ сохранившегося материала деревянной рукояти серпа предполагает, что он был изготовлен из березы, ольхи или клена. Береза ​​ассоциировалась с защитой от демонов и колдовства, что потенциально добавляет еще одно символическое значение к захоронению.

Возможно, в рот женщины был помещен таинственный предмет. Дело в том, что ученые нашли большие зеленоватые пятна на небе Зоси, а также у основания черепа, внутри носовой полости и на первых шейных позвонках.

Пятна указывают на то, что во время захоронения в ее рот мог быть помещен предмет, содержащий значительное количество меди.

Исследователи исключили монету как вероятный источник, поскольку считают, что монета оставила бы гораздо меньшую площадь изменения цвета. Точное происхождение предмета пока не установлено.

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