Похороны вампира: кому на самом деле принадлежали останки из таинственного захоронения (фото)

На средневековом кладбище недалеко от города Домбровно на севере Польши археологи обнаружили необычную могилу, в которой под шеей покойного лежал железный нож, а на груди — гвоздь. Хотя такие находки часто порождают слухи о вампирах и сверхъестественных верованиях, исследователи отмечают, что эти находки могут свидетельствовать о более сложных культурных традициях.

Погребение обнаружили во время раскопок в Старом Городе, самом старом районе поселения Домбруво, пишет Heritage Daily.

Исследование проводит Гданьский университет, команда которого ранее подтвердила существование средневекового города и кладбища, датируемых XIV и XV веками. Считается, что на этом кладбище похоронены останки некоторых из самых первых поселенцев региона, в частности коренных прусских общин.

Руководитель проекта доктор Аркадиуш Коперкевич отметил, что кладбище содержит важную информацию о раннехристианском населении этого района. Археологи считают, что это место может обозначать расположение деревянной церкви, которая была разрушена во время тевтонско-польских конфликтов в 1414 году. Хотя часть кладбища была повреждена в результате многовековой сельскохозяйственной деятельности, исследователи продолжают обнаруживать ценные свидетельства о средневековой жизни и смерти.

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Несколько могил соответствуют стандартным христианским погребальным обычаям того времени. Тела были расположены в направлении восток-запад, с руками, сложенными на груди или тазе. Во время раскопок также были найдены ножи, кремневые орудия, пряжки для ремней и монеты, датируемые первой половиной XIV века.

В славянском фольклоре и некоторых средневековых погребальных традициях железные предметы, такие как ножи и серпы, иногда использовались в качестве оберегов Фото: Miroslav Blicharski / Aleksander

Однако одна могила отличается от остальных. Исследователи обнаружили большой железный нож, расположенный непосредственно под шеей, лезвием вверх. В области груди был найден гвоздь, а над тазом лежал довольно крупный осколок керамической посуды.

Доктор Коперкевич отметил, что обломок керамики не был совсем неожиданным, поскольку подобные предметы находили в могилах, связанных с христианизированными прусскими общинами. Он пояснил: "Размещение разбитой посуды в могилах могло символизировать хрупкость человеческой жизни и тщетность земного существования по сравнению с Богом".

Нож поднимает более сложный вопрос. В славянском фольклоре и некоторых средневековых погребальных традициях железные предметы, такие как ножи и серпы, иногда использовались в качестве оберегов. Считалось, что эти предметы защищают от злых сверхъестественных сил или предотвращают возвращение умерших, чтобы беспокоить живых.

Поэтому эту могилу сравнивают с так называемыми вампирскими захоронениями, в частности со случаем "Зоси" — молодой женщины, похороненной на кладбище XVII века в Пень с серпом на шее и навесным замком на пальце ноги.

Средневековые погребальные обычаи часто сочетали в себе религиозные верования, местные традиции и символические обряды Фото: соцмережі

Несмотря на эти сходства, доктор Коперкевич не считает, что захоронения в Домброво следует автоматически рассматривать как доказательство антивампирских практик. "Меня не убеждает такая интерпретация", — сказал он. "Возможно, местные прусские общины сохранили определенные традиционные обычаи, но это не обязательно означает, что они практиковали языческие ритуалы или боялись вампиров".

Учёный добавил, что христианские погребальные обычаи прочно укоренились на прусских территориях в конце XIV — начале XV века во времена правления Тевтонского ордена. Похоронные обряды регулировались церковными правилами, а кладбища возле церквей считались священными местами. "Трудно представить, чтобы кого-то, кого считали злым, похоронили на церковном кладбище", — сказал Коперкевич. "Такие места были особо охраняемыми, и их осквернение требовало повторного освящения".

По мнению исследователей, необычное расположение ножа и гвоздя может, напротив, отражать верования, связанные с обстоятельствами смерти, символическими ритуалами или местными народными традициями. Доктор Коперкевич пояснил: "Практики, которые сегодня кажутся иррациональными, часто имели практическое или символическое значение, иногда смешанное с элементами народной магии".

Раскопки являются частью программы полевой подготовки, в которой принимают участие исследователи и студенты-археологи Гданьского университета. Предварительные обследования в окрестностях озера Домброва и у Замковой Горы также подтвердили наличие значительных остатков средневекового города.

Обычаи, которые сегодня кажутся иррациональными, часто имели практическое или символическое значение, иногда смешанное с элементами народной магии Фото: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024 (CC BY 4.0)

Местные власти и специалисты по культурному наследию в настоящее время рассматривают возможность создания культурного парка, чтобы помочь сохранить эту территорию и её археологические памятники.

Эта находка демонстрирует, как средневековые погребальные обычаи часто сочетали в себе религиозные верования, местные традиции и символические обряды. По мере того как археологи продолжают исследовать кладбище, это место может дать более глубокое понимание того, как общины на севере Польши сочетали христианские учения со старыми культурными обычаями в период значительных социальных перемен.

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