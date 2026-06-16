4000-летняя загадка: странное захоронение в печи озадачило археологов (фото)

Недалеко от Герстевица в центральной Германии археологи обнаружили 4000-летнее захоронение, которое выделяется среди всех остальных. Тело молодого мужчины было помещено внутрь ямы-печи, что не позволяет с уверенностью определить, было ли это захоронение в экстренных условиях или организованной практикой, связанной с доисторическими традициями.

Погребение обнаружили в районе Бургенланд в Саксонии-Анхальт в ходе археологических работ, связанных с проектом линии электропередачи SuedOstLink, которые проводились перед началом строительства. Исследование проводилось Государственным управлением по управлению культурным наследием и археологии Саксонии-Ангальт, пишет Arkeonews.

Погребение относится к культуре шнуровой керамики, датируемой примерно 2900–2050 годами до н. э., которая распространилась на обширные территории Европы в период позднего неолита. Эта культурная система известна структурированными погребальными практиками, включая последовательное расположение тел и правила размещения, связанные с полом.

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Курган Рессен в Саксонии-Анхальт

Мужчине было около 25 лет, и он был помещен в двухкамерную яму-печь — сооружение, которое обычно остается пустым или содержит лишь следы предыдущего использования. Его тело находилось в согнутом положении на правом боку и было ориентировано на юг, что соответствует образцам, обычно наблюдаемым в мужских могилах культуры шнуровой керамики.

Положение верхней части тела указывает на то, что его, вероятно, положили на органическую поверхность, такую как растительный материал или дерево, которое впоследствии разложилось. Череп имеет следы травм, что открывает множество интерпретаций, включая насильственную смерть, размещение после конфликта или захоронение, связанное с необычным обращением с умершим.

Погребение в печи затрудняет классификацию, поскольку может свидетельствовать о насилии, быстром погребении после смерти или ритуальном использовании подземных сооружений. В подобных печах находили останки животных, таких как крупный рогатый скот или собаки, которые иногда трактуются как жертвоприношения.

Погребение относится к культуре шнуровой керамики, датируемой примерно 2900–2050 годами до н. э., которая распространилась на обширные территории Европы в период позднего неолита

Окрестности Герстевица свидетельствуют о длительной человеческой деятельности, охватывающей около 6000 лет. Ранее, в период Баальберге, был сооружен большой курган, который, вероятно, содержал деревянную камеру. Позже, в период Зальцмюнде, в огороженных ритуальных зонах с валами и глубокими ямами находились сожженные останки, кости животных и человеческие останки, связанные с повторяющимися церемониальными действиями.

Это захоронение по-прежнему не имеет однозначного объяснения, но оно дополняет общую картину и демонстрирует, как взаимодействовали погребальные обычаи, память о ландшафте и социальное поведение в позднем неолите.

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