4000-річна загадка: дивне поховання у печі спантеличило археологів (фото)

Поблизу Герстевіца в центральній Німеччині археологи виявили 4000-річне поховання, яке виділяється серед усіх інших. Тіло молодого чоловіка було поміщене всередину ями-печі, що не дає з упевненістю визначити, чи було це поховання в екстрених умовах чи організована практика, пов’язана з доісторичними традиціями.

Поховання виявили в районі Бургенланд у Саксонії-Ангальт під час археологічних робіт, пов'язаних з проєктом електропередачі SuedOstLink, що проводилися перед початком будівництва. Дослідження проводилося Державним управлінням з управління культурною спадщиною та археології Саксонії-Ангальт, пише Arkeonews.

Поховання належало до культури шнурової кераміки, датованої приблизно 2900–2050 роками до н. е., яка поширилися на великі частини Європи в період пізнього неоліту. Ця культурна система відома структурованими похоронними практиками, включаючи послідовне розташування тіл та правила розміщення, пов'язані зі статтю.

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Курган Рессен у Саксонії-Ангальт

Чоловік був віком близько 25 років і був поміщений у двокамерну яму-піч, споруду, яка зазвичай залишається порожньою або містить лише сліди попереднього використання. Його тіло було розташоване в зігнутій позі на правому боці та орієнтоване на південь, що відповідає зразкам, які зазвичай спостерігаються в чоловічих могилах культури шнурової кераміки.

Положення верхньої частини тіла вказує на те, що його, ймовірно, поклали на органічну поверхню, таку як рослинний матеріал або дерево, яке згодом розклалося. Череп має сліди травм, що відкриває багато інтерпретацій, включаючи насильницьку смерть, розміщення після конфлікту або поховання, пов’язане з незвичайним поводженням з померлим.

Поховання у печі ускладнює класифікацію, оскільки може свідчити про насильство, швидке поховання після смерті або ритуальне використання підземних споруд. У подібних печах знаходили останки тварин, таких як велика рогата худоба або собаки, які іноді трактують як жертвоприношення.

Поховання належало до культури шнурової кераміки, датованої приблизно 2900–2050 роками до н. е., яка поширилися на великі частини Європи в період пізнього неоліту

Ширший ландшафт навколо Герстевіца свідчить про тривалу людську діяльність, що охоплює близько 6000 років. Раніше, під час фази Баальберге, було споруджено великий курган, який, ймовірно, містив дерев'яну камеру. Пізніше, у період Зальцмюнде, в огороджених ритуальних зонах з валами та глибокими ямами містилися спалені останки, кістки тварин та людські рештки, пов'язані з повторюваними церемоніальними діями.

Поховання залишається без єдиного чіткого пояснення, але воно доповнює ширшу картину та показує, як взаємодіяли похоронні звичаї, пам'ять про ландшафт та соціальна поведінка в пізньому неоліті.

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