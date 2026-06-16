Похорони вампіра: кому насправді належали останки з таємничого поховання (фото)

На середньовічному кладовищі поблизу міста Домбровно на півночі Польщі археологи виявили незвичайну могилу, в якій під шиєю покійного лежав залізний ніж, а на грудях — цвях. Хоча такі знахідки часто породжують чутки про вампірів та надприродні вірування, дослідники зазначають, що ці докази можуть свідчити про більш складні культурні традиції.

Поховання знайшли під час розкопок у Старому Місті, найстарішому районі поселення Домбруво, пише Heritage Daily.

Дослідження проводить Гданський університет, команда якого раніше підтвердила існування середньовічного міста та кладовища, що датуються XIV і XV століттями. Вважається, що на цьому кладовищі поховані останки деяких із найперших поселенців регіону, зокрема корінних прусських громад.

Керівник проєкту доктор Аркадіуш Коперкевич зазначив, що кладовище надає важливу інформацію про ранньохристиянське населення цього району. Археологи вважають, що це місце може позначати розташування дерев'яної церкви, яка була зруйнована під час тевтонсько-польських конфліктів у 1414 році. Хоча частина кладовища була пошкоджена внаслідок багатовікової сільськогосподарської діяльності, дослідники продовжують виявляти цінні свідчення про середньовічне життя та смерть.

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Кілька могил відповідають стандартним християнським похоронним звичаям того часу. Тіла були розміщені у напрямку схід-захід, з руками, складеними на грудях або тазі. Під час розкопок також було знайдено ножі, кремнієві знаряддя, пряжки для ременів та монети, що датуються першою половиною XIV століття.

У слов'янському фольклорі та деяких середньовічних похоронних традиціях залізні предмети, такі як ножі та серпи, іноді використовувалися як захисні предмети Фото: Miroslav Blicharski / Aleksander

Однак одна могила відрізняється від інших. Дослідники виявили великий залізний ніж, розташований безпосередньо під шиєю, лезом вгору. У ділянці грудей було знайдено цвях, а над тазом лежав чималий уламок керамічного посуду.

Доктор Коперкевич зазначив, що уламок кераміки не був цілком несподіваним, оскільки подібні предмети знаходили в могилах, пов'язаних із християнізованими прусськими громадами. Він пояснив: "Розміщення розбитого посуду в могилах могло символізувати крихкість людського життя та марність земного існування порівняно з Богом".

Ніж ставить більш складне питання. У слов'янському фольклорі та деяких середньовічних похоронних традиціях залізні предмети, такі як ножі та серпи, іноді використовувалися як захисні предмети. Вважалося, що ці предмети захищають від шкідливих надприродних сил або запобігають поверненню померлих, щоб турбувати живих.

Через це могилу порівнюють із так званими вампірськими похованнями, зокрема з випадком "Зосі" — молодої жінки, похованої на кладовищі XVII століття в Пень з серпом на шиї та навісним замком на пальці ноги.

Середньовічні похоронні звичаї часто поєднували релігійні вірування, місцеві традиції та символічні практики Фото: соцмережі

Попри ці подібності, доктор Коперкевич не вважає, що поховання в Домброво слід автоматично розглядати як доказ антивампірських практик. "Мене не переконує така інтерпретація", — сказав він. "Можливо, місцеві прусські громади зберегли певні традиційні звичаї, але це не обов'язково означає, що вони практикували язичницькі ритуали або боялися вампірів".

Вчений додав, що християнські похоронні звичаї були міцно вкорінені на прусських територіях наприкінці XIV — на початку XV століття за часів правління Тевтонського ордену. Похоронні обряди регулювалися церковними правилами, а кладовища біля церков вважалися священними місцями. "Важко уявити, щоб когось, кого вважали злим, поховали на церковному кладовищі", — сказав Коперкевич. "Такі місця були особливо захищені, і їх осквернення вимагало повторного освячення".

На думку дослідників, незвичайне розміщення ножа та цвяха може, навпаки, відображати вірування, пов'язані з обставинами смерті, символічними ритуалами або місцевими народними традиціями. Доктор Коперкевич пояснив: "Практики, що сьогодні здаються ірраціональними, часто мали практичне або символічне значення, іноді змішане з елементами народної магії".

Розкопки є частиною програми польової підготовки, в якій беруть участь дослідники та студенти-археологи Гданського університету. Попередні обстеження навколо озера Домброва та під Замковою Горою також підтвердили наявність значних залишків середньовічного міста.

Практики, що сьогодні здаються ірраціональними, часто мали практичне або символічне значення, іноді змішане з елементами народної магії Фото: Cicero Moraes, OrtogOnline, 2024 (CC BY 4.0)

Місцева влада та фахівці з культурної спадщини зараз розглядають можливість створення культурного парку, щоб допомогти зберегти цю територію та її археологічні пам'ятки.

Ця знахідка демонструє, як середньовічні похоронні звичаї часто поєднували релігійні вірування, місцеві традиції та символічні практики. У міру того, як археологи продовжують досліджувати кладовище, це місце може дати глибше розуміння того, як громади на півночі Польщі поєднували християнські вчення зі старими культурними звичаями в період значних соціальних змін.

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