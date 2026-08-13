Замок на пальці ноги та серп біля горла: у Польщі знайшли могилу "жінки-вампіра" (фото)

Молоду жінку поховали в Польщі у XVII столітті з серпом на шиї та замком на пальці ноги. За словами вчених, такі заходи було вжито через те, що в суспільстві боялися повернення покійної з того світу.

Жінку, яку дослідники назвали "Зося", було знайдено на кладовищі в Куявсько-Поморському воєводстві Польщі. Її незвичайна могила привернула міжнародну увагу через надзвичайні заходи, які мали утримати померлу під землею, пише Heritage daily.

На великому пальці ноги жінки було знайдено трикутний замок, а залізний серп поклали їй на шию, лезом до горла. Також нещодавно дослідники виявили третій засіб захисту: мідний предмет у роті.

Аналіз показав, що Зося померла приблизно в середині XVII століття, у віці від 17 до 19 років.

Дослідники вважають, що незвичайне поводження з її останками свідчить про те, що місцеві жителі вважали її небезпечною, можливо, пов’язуючи це з хворобами, голодом чи іншими лихами, від яких на той час страждали громади у Речі Посполитій.

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Професор Даріуш Полінський з Університету Миколая Коперника в Торуні, який очолював археологічну групу, зазначив, що замок міг мати кілька значень у сучасній похоронній символіці.

Серп над шиєю "жінки-вампіра" Фото: Miroslav Blicharski / Aleksander

Можливо, це символізувало завершення земного життя та перехід у світ мертвих, а також символічний розрив зв’язку між померлим і живими. У деяких традиціях такі заходи мали на меті запобігти поверненню померлого або навіть зупинити поширення епідемій.

Також вчені встановили, що могилу "вампіра" розкопували повторно. Дослідники вважають, що серп спочатку не був покладений у могилу Зосі.

Незабаром після поховання могилу розкопали ще раз, саме тоді там було знайдено серп. Розташування кісток залишалося анатомічно незмінним, що свідчить про те, що тіло ще не повністю розклалося і що м’які тканини все ще утримували скелет разом, коли могилу порушили.

Положення серпа мало особливе значення. Згідно з сучасними повір’ями, якщо померла намагалася підвестися, лезо могло перерізати їй горло або обезголовити її.

У народних традиціях залізні предмети та гострі знаряддя зазвичай вважалися такими, що мають захисні властивості від чаклунства, демонів та злих надприродних сил.

Аналіз збереженого матеріалу дерев'яної рукоятки серпа дозволяє припустити, що вона була виготовлена з берези, вільхи або клена. Береза асоціювалася із захистом від демонів і чаклунства, що потенційно додає ще одне символічне значення цьому похованню.

Можливо, у рот жінки було вкладено таємничий предмет. Справа в тому, що вчені виявили великі зеленуваті плями на піднебінні Зосі, а також біля основи черепа, усередині носової порожнини та на перших шийних хребцях.

Плями свідчать про те, що під час поховання в її рот, ймовірно, було вкладено предмет, що містив значну кількість міді.

Дослідники виключили монету як ймовірне джерело, оскільки вважають, що монета залишила б набагато меншу площу зміни кольору. Точне походження предмета поки що не встановлено.

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