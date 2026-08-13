Начебто говорив по телефону: знайдено дивне замкнуте коло зі слідів динозавра

Рідкісне замкнуте коло зі скам’янілих слідів динозавра, знайдене в Колорадо, дозволило вченим з’ясувати, як пересувався гігантський травоїдний динозавр 150 млн років тому.

Знайдений слід є одним із найдовших і найбільш вигнутих слідів зауроподів, які коли-небудь знаходили вчені, пише Science Daily.

Доктор Ентоні Роміліо з лабораторії динозаврів Квінслендського університету дослідив понад 130 слідів, розкиданих по 95,5-метровому маршруту.

"Цей слід залишився у пізній юрі, коли Північною Америкою бродили довгошиї динозаври, такі як диплодок і камаразавр. Ці сліди унікальні тим, що утворюють замкнуте коло", — зазначає автор дослідження.

Отримана віртуальна реконструкція дозволила дослідникам простежити рух зауропода вздовж усієї стежки.

"З самого початку було зрозуміло, що ця тварина почала рухатися на північний схід, зробила повне коло, а потім знову повернула в тому ж напрямку. У межах цього кола ми виявили ледь помітні, але стійкі ознаки її ходи", — додає Роміліо.

Відео дня

Одна з найпомітніших закономірностей стосувалася відстані між лівим і правим слідами динозавра.

"Мова йде про зміну ширини між лівим і правим слідами, які переходять від досить вузьких до помітно широких", — зазначають дослідники.

Вони припускають, що зауропод міг кульгати на одну лапу, залишаючи досить незвичайні сліди.

"Різниця в довжині його кроків становила близько 10 сантиметрів. Але важко сказати, чи причиною цього була кульгавість, чи просто перевага однієї сторони", — підсумували вчені.

Інші новини науки