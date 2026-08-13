Как будто говорил по телефону: найден странный замкнутый круг из следов динозавра

Редкий замкнутый круг из окаменелых следов динозавра, найденный в Колорадо, позволил ученым выяснить, как передвигался гигантский травоядный 150 млн лет назад.

Найденный след является одним из самых непрерывных и сильно изогнутых следов зауроподов, которые когда-либо находили ученые, пишет Science Daily.

Доктор Энтони Ромилио из лаборатории динозавров Квинслендского университета изучил более 130 следов, разбросанных по 95,5-метровому маршруту.

“Этот след был оставлен в поздней юре, когда по Северной Америке бродили длинношеие динозавры, такие как диплодок и камаразавр. Эти следы уникальны тем, что представляют собой замкнутый круг”, - говорит автор исследования.

Полученная виртуальная реконструкция позволила исследователям проследить движение зауропода по всей тропе.

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“С самого начала было ясно, что это животное начало двигаться на северо-восток, совершило полный круг, а затем снова повернулось в том же направлении. Внутри этого круга мы обнаружили тонкие, но устойчивые признаки его походки”, - добавляет Ромилио.

Одна из наиболее заметных закономерностей касалась расстояния между левым и правым следами динозавра.

“Речь идет об изменение ширины между левым и правым следами, переходя от довольно узких к заметно широким”, - говорят исследователи.

Они предполагают, что зауропод мог хромать на одну лапу, оставляя достаточно необычные следы.

“Разница длине его шагов составляла около 10 сантиметров. Но трудно сказать, были ли причина в хромоте или простом предпочтении одной стороны”, - подытожили ученые.

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