Фараон Стародавнього Єгипту Тутанхамон відправився у потойбічний світ із 140 парами трусів

Археологи виявили гробницю фараона Тутанхамона у 1920-х роках, у ній було знайдено безліч чудових артефактів. Офіційно було зареєстровано 5398 похоронних предметів.

У гробниці фараона археологи знайшли церемоніальні фігурки, колісниці, прикраси, твори мистецтва і навіть їжу. Дослідники також виявили нижню білизну Тутанхамона — понад 140 пар, пише Popular Science.

Ніхто не знає, навіщо фараону могла знадобитися така кількість набедрених пов’язок у потойбічному світі. Протягом десятиліть вчені детально досліджували гардероб фараона Стародавнього Єгипту, але так і не знайшли відповіді на це питання.

Під час аналізу одягу Тутанхамона вченим вдалося з’ясувати, що параметри його тіла становили 78–73–109 см. Подальше сканування останків Тутанхамона показало, що він мав худорлявий торс і жирові відкладення в області стегон.

Відео дня

Цифрова модель показала, як виглядав фараон Тутанхамон Фото: BBC

Деякі дослідники припускають, що Тутанхамон міг успадкувати вроджене захворювання, яке вплинуло на форму його тіла. Фараон Ехнатон, який міг бути батьком юного Тутанхамона, зображувався у творах мистецтва з широкими стегнами та випуклим животом, що виділяло його на тлі портретів інших єгипетських монархів.

Однак генетичні дослідження показали, що малоймовірно, щоб члени цієї родини мали великі сідниці від народження. Можливо, цей фараон просто мав трохи зайвої ваги, а також чимало коштів, щоб забезпечити себе нижньою білизною у загробному житті.

Інші новини науки